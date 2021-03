Deveryware remporte l’appel d’offre de la Gendarmerie nationale pour l’analyse des données de téléphonie

mars 2021 par Marc Jacob

Apporter une réponse globale aux enjeux de l’enquête

Cette solution qui doit être largement diffusée au sein de la Gendarmerie, doit permettre d’alléger la contrainte sur les enquêteurs et d’augmenter leurs capacités d’investigation. Elle s’appuie sur le logiciel DeveryAnalytics Telephony Data qui a convaincu par sa puissance d’analyse et l’accessibilité qu’il propose. Deveryware a pris le parti de proposer une réponse « en rupture » avec les solutions concurrentes. L’architecture et les choix technologiques proposés garantissent robustesse, interopérabilité, richesse fonctionnelle et scalabilité. Une démarche qui apparaît d’autant plus pertinente que l’enjeu est plus que jamais d’apporter une réponse globale aux problématiques de l’enquêteur.

Les nouvelles plateformes dédiées à l’enquête

Le groupe Deveryware fait désormais partie du club fermé des acteurs en capacité de proposer des plateformes d’analyses souveraines, dédiées à l’enquête et à la lutte contre les menaces. Un enjeu d’indépendance numérique essentiel lorsqu’il s’agit de la sécurité nationale. Ainsi, le logiciel proposé est entièrement développé et maîtrisé par les ingénieurs du groupe. Il embarque les nombreux savoir-faire de

Avec cette nouvelle collaboration, Deveryware renforce sa place de fournisseur des grands ministères régaliens pour les solutions logicielles destinées à la sécurité. Pour Alain Vernadat, Directeur Général de Deveryware : « Cette place parmi les leaders des technologies d’investigation, nous la devons à notre expertise mais aussi à notre capacité à proposer des solutions sur mesure. Celles-ci bénéficient de notre innovation sur des marchés très divers, de la sécurité intérieure et civile à la gestion des risques des entreprises. La complémentarité de nos filiales nous permet de renforcer nos synergies au sein du groupe pour répondre aux enjeux de sécurité des Etats comme des sociétés. » Une démarche que Deveryware exploite ainsi dans ses différents domaines d’expertise : sécurité intérieure, sécurité civile, sûreté des entreprises, cybersécurité, gestion de crise.