Devensys cybersecurity internationalise merox

juin 2021 par Marc Jacob

Sécurité Cloud & Infrastructure et SecOps. Après plus de 3 années de R&D, Devensys Cybersecurity a lancé Merox en 2020, une solution logicielle en SaaS pour réduire le phishing et l’usurpation d’identité de ses emails et domaines. Grâce au Prix Export Marco Polo organisé par les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE), la jeune pousse bénéficie d’environ 10 000 euros de dotations lui permettant de recruter une étudiante qualifiée pour déployer la solution Merox sur le marché espagnol. Devensys Cybersecurity annonce également le spin-off de Merox et la nomination de Michael Carletto en tant que Directeur Commercial & Marketing de la nouvelle entité Merox.

Devensys Cybersecurity remporte le Prix Export Marco Polo 2021

La start-up Devensys Cybersecurity remporte le Prix Export Marco Polo 2021 dans le cadre d’un appel à candidature pour les PME-PMI d’Occitanie lancé en mars 2021. La remise des prix a lieu le jeudi 3 juin 2021 à Balma au Siège Banque Populaire Occitane, sponsor de l’évènement avec Air France. Marc BROUANT, Président du Comité Occitanie des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et Sabine BARRA Présidente de la Commission Marco Polo, ont remis le prix à la jeune pousse montpelliéraine.

Devensys Cybersecurity bénéficie ainsi d’une dotation offerte par les sponsors de l’évènement. Cette dotation va financer la réalisation d’une mission export à l’étranger par une étudiante qualifiée., permettant ainsi à la jeune pousse montpelliéraine d’amorcer son développement international. La start-up et son étudiante vont également pouvoir s’appuyer sur l’expertise des Conseillers du Commerce Extérieur (CCE).

" Nous sommes très heureux de remporter le prix Export Marco Polo 2021. C’est une formidable opportunité pour une PME d’Occitanie comme la nôtre pour gagner en crédibilité et démarrer à l’international. Cette mission export offre aussi à l’étudiante une véritable expérience de terrain et un booster de carrière à l’international." Léo Gonzales, co-fondateur de Devensys Cybersecurity & de Merox

Au service de la France et de son attractivité à l’international depuis plus de 120 ans, les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) sont présents dans toutes les régions françaises (dont environ 80 en Occitanie). C’est un réseau de 4 500 femmes et hommes chefs d’entreprises et experts de l’international. Les CCE sont nommés par le Premier Ministre, par décret, pour des mandats de 3 ans renouvelables.

Créé par les CCE en 1998, le Prix Export Marco Polo a récompensé 70 lauréats (avec une moyenne de 2 entreprises par an) ayant exploré 30 pays grâce au travail des étudiants.

Devensys Cybersecurity annonce le spin-off de Merox

Après 3 années de R&D, les co-fondateurs de Devensys Cybersecurity annoncent le spin-off de Merox, la solution d’accompagnement global autour de la sécurité de l’email et des noms de domaines destinée aux entreprises et institutionnels pour :

• Empêcher l’usurpation d’identité

• Réduire le phishing

• Protéger sa marque contre des cyberattaques

Déployée en SaaS, Merox est une plateforme modulaire et compatible avec tous les grands acteurs de messagerie du marché (Microsoft, Google, OVH...). Experte de la sécurité DNS et du protocole DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance), Merox devient une entité indépendante de Devensys Cybersecurity.

Grâce au Prix Export Marco Polo, Merox bénéficie d’environ 10 000 euros de dotations lui permettant de financer le recrutement d’une stagiaire dans le cadre de son développement international. Verónica Maya, étudiante mexicaine en deuxième année du Master Management International Des Territoires et des Entreprises (MITE) à l’Université Paul-Valéry de Montpellier sera en charge de développer le marché espagnol pour Merox :

Michael Carletto est nommé Directeur Commercial & Marketing de Merox

L’ESN montpelliéraine annonce également la nomination de Michael Carletto en tant que Directeur Commercial & Marketing de Merox avec une équipe de 2 personnes sous sa responsabilité. Diplômé de l’Idrac Montpellier, Michael Carletto a démarré sa carrière comme entrepreneur avec la création de la marque Pelucho, une gamme de bouillotte micro-onde en partenariat avec l’association Petits Princes. Il a revendu ses parts en 2015 pour rejoindre l’entreprise Compufirst comme ingénieur commercial pendant 3 ans. Avant de rejoindre Devensys Cybersecurity en septembre 2019, Michael était Innovation Business Developer chez ChallengeMe.