Devensys Cybersecurity lance Merox

mars 2021 par Marc Jacob

Après plus de 3 années de R&D, Devensys Cybersecurity a lancé Merox en 2020, une solution logicielle en SaaS pour réduire le phishing et l’usurpation d’identité de ses emails et domaines. C’est un des seules entreprises françaises à avoir été receonnu par le cabinet Gartner en 2020.

Devensys Cybersecurity est une solution d’accompagnement global autour de la sécurité de l’email et des noms de domaines destinée aux entreprises et institutionels pour :

• Empêcher l’usurpation d’identité

• Réduire le phishing

• Protéger sa marque contre des cyberattaques

Déployée en SaaS, Merox est une plateforme modulaire et compatible avec tous les grands acteurs de messagerie du marché (Microsoft, Google, OVH...). La jeune pousse montpelliéraine est devenue experte de la sécurité DNS et du protocole

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) après plus de 3 années de R&D sur Merox.

Démocratiser le protocole DMARC

Merox utilise le protocole DMARC qui lui-même combine plusieurs niveaux de protection :

le protocole SPF : Sender Policy Framework, pour indiquer les serveurs autorisés.

le protocole DKIM : DomainKeys Identified Mail, pour signer électroniquement l’en-tête d’un e-mail et s’assurer qu’il n’a pas été altéré. Le rôle du protocole DMARC est de :

vérifier qu’un e-mail passe les tests SPF et DKIM et que les domaines sont "alignés".

définir une politique de sécurisation des e-mails (rejetés ou mis en quarantaine).

Sa technologie commercialisée via la plateforme SaaS Merox commence à s’imposer sur la scène mondiale : en 2020 elle est reconnue par le cabinet Gartner parmi les 12 solutions de sécurité emails DMARC les plus représentatives du marché. Dans une liste où l’on compte des géants comme Broadcom ou Cisco, Devensys Cybersecurity étant le seul français de la liste.

Devensys Cybersecurity a plusieurs pôles d’activités :·

• Audit et test d’intrusion

• Cloud et infrastructure (serveurs et développement en France)

• R&D + sécurité applicative

• Formations & Certifications

Des solutions de cybersécurité accessibles aux petites et moyennes entreprises mais aussi aux institutionnels et aux grands groupes qui les ont adoptées (Groupe Crédit Agricole, EDF, Groupe Casino, Petit Bateau, Swile, Yves Rocher…).

Devensys Cybersecurity offre gratuitement Merox

Soucieux de proposer sa solution à ceux qui œuvrent pour l’intérêt général, les fondateurs de Devensys Cybersecurity ont décidé d’offrir gratuitement la solution Merox aux associations, hôpitaux, ONG, médias indépendants et mairies qui veulent sécuriser leurs emails et domaines.

Une levée de fonds pour développer l’international

Devensys Cybersecurity prépare une levée de fonds d’environ 1,5 millions d’euros.

La candidature de l’entreprise au Montpellier Capital Risque 2021 (05 et 06 mai) a été retenue.

Pour en savoir plus :

Devensys Cybersecurity est une entreprise de service numérique basée à Montpellier et à Paris et fondée par 3 co-fondateurs ingénieurs de 31 ans. L’entreprise est spécialisée dans les domaines de l’audit & Pentest, Cloud & Infrastructure et SecOps. Éditeur de la solution SaaS Merox, Devensys Cybersecurity est également centre de formation agréé dans le domaine de la cybersécurité. L’entreprise accompagne ses clients depuis 8 ans dans de multiples domaines (Banque de France, Crédit Agricole, EDF, Hexis, Septeo, Swile…). .