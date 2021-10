Développez vos cyber habitudes : cinq étapes simples pour assurer votre sécurité en ligne

octobre 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le mois d’octobre est reconnu comme le Mois européen de la cybersécurité, l’occasion de réfléchir à l’importance croissante de la cybersécurité et aux moyens de rester en sécurité en ligne. Il n’y a guère de meilleur moment pour rafraîchir certaines de nos compétences les plus essentielles en matière de cybersécurité. Voici quelques conseils de base pour rester plus en sécurité en ligne.

Connaissez les risques ! Tout commence par la prise de conscience des risques et la prise de conscience que chacun est une cible potentielle. Une grande partie de ce que nous faisons tous les jours implique Internet d’une manière ou d’une autre. D’autre part, le monde numérique est également habité par des criminels qui ne manquent jamais une occasion de voler les données ou l’argent de leurs concitoyens. Tout d’abord, il vaut donc la peine d’avoir l’esprit clair face aux risques pour la sécurité et la vie privée. Les attaquants déploient des outils et des techniques de plus en plus avancés pour attaquer leurs cibles. Bien que nous n’exercions aucune influence sur les capacités et les motivations des attaquants, nous pouvons leur rendre la tâche plus difficile.

L’erreur est humaine, mais… En parlant de nos faiblesses, les attaquants en sont également très conscients. Vous êtes trop confiant, curieux ou prêt à aider, vous êtes enclin à paniquer et à prendre des décisions irréfléchies, et ainsi de suite : ce sont là certains des traits les plus courants du comportement humain qui sont exploités par les campagnes d’hameçonnage. Ces campagnes sont conçues afin de voler vos données sensibles ou votre argent au moyen d’e-mails, de sites Web ou de SMS malveillants qui ont l’apparence et l’aspect des communications officielles d’entreprises légitimes. Ne faites jamais confiance aveuglément à un message que vous recevez. En effet, il est préférable de ne pas cliquer sur quoi que ce soit dans les messages qui arrivent à l’improviste car un simple clic peut avoir des conséquences d’une portée considérable.

Maintenez vos logiciels et appareils à jour. Les logiciels ne sont pas non plus exempts de défauts. Installer des mises à jour et des correctifs pour tous vos logiciels dès que ceux-ci sont disponibles est un moyen assez simple de réduire le nombre portes ouvertes que les attaquants peuvent utiliser pour compromettre vos systèmes. Qu’il s’agisse de votre système d’exploitation ou de la myriade d’applications avec leurs plugins et compléments. Si elles ne sont pas corrigées, les vulnérabilités peuvent représenter un accès facile à vos périphériques. La méthode la plus simple est d’activer les mises à jour automatiques.

Faites preuve de prudence sur les médias sociaux. Internet nous offre un moyen de communiquer avec des gens, y compris ceux que l’on voit rarement dans la vie réelle, ainsi qu’avec de parfaits inconnus. Il est tout à fait naturel qu’un tel réseautage implique généralement le partage de renseignements en apparence inoffensifs et personnels. Sur les médias sociaux, nous sommes souvent enclins à relâcher notre vigilance. Cependant, le partage excessif de détails de notre vie sur les médias sociaux peut se retourner contre nous si l’information se retrouve entre de mauvaises mains. Les plateformes sociales constituent une mine d’informations précieuses pour les arnaqueurs.

Verrouillez vos identifiants de connexion. Les mots de passe constituent souvent la clé de votre identité en ligne. Choisissez des mots de passe ou des phrases de passe forts et uniques, en particulier pour les comptes qui contiennent des informations sensibles vous concernant, comme vos médias sociaux ou vos comptes bancaires. Évitez de réutiliser vos mots de passe, car cela met en danger d’autres de vos comptes. Si vous êtes victime, par exemple, d’une attaque d’hameçonnage et que l’un de vos comptes est pris en charge, un mot de passe unique et complexe pour chaque compte renforce considérablement vos défenses contre le credential stuffing.

Les technologies de l’information étant de plus en plus intégrées au tissu social, il est presque impensable de vivre nos jours sans Internet. Voilà donc une raison suffisante pour vous assurer que, chaque fois que vous naviguez sur Internet, la sécurité est – et demeure – votre première préoccupation.