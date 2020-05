Deuxième édition du prix scientifique ESET Science Award

mai 2020 par Marc Jacob

Alors que le monde compte sur les scientifiques et la science pour lutter contre la pandémie du coronavirus, ESET Science Award lance sa deuxième édition. Ce prix annuel récompense des scientifiques de haut vol établis en Slovaquie, avec un double objectif : les faire connaître au grand public et mettre en lumière le rôle essentiel de la science dans notre société. Cette année encore, un Prix Nobel en préside un jury international.

En 2019, ESET Science Award a lancé la deuxième édition de son prix qui récompense scientifiques et chercheurs d’excellence en Slovaquie. La première année, le prix a couronné les lauréats Ján Tkáč, chimiste, Ľubomíra Tóthová, biologiste moléculaire, et Tomáš Vinař, bio-informaticien.

Un des objectifs de l’ESET Science Award est de braquer les projecteurs sur le rôle central de la science et des scientifiques dans notre société. « Aujourd’hui plus que jamais, la société dans son ensemble reconnaît que les connaissances scientifiques sauvent des milliers de vies et nous aident à prendre de meilleures décisions, déclare Richard Marko, CEO d’ESET. Dans une enquête menée en amont du lancement du prix de cette année, 86 % des personnes sondées sont favorables à un soutien accru de la science et de la recherche en Slovaquie. Nous pensons qu’en récompensant des personnalités remarquables pour leur contribution scientifique, nous renforcerons le soutien de la population à la science et donc son financement public. »

Le jury international qui départage les candidats regroupe des scientifiques de différentes disciplines respectés par leurs pairs dans le monde entier. Il évalue les scientifiques retenus, la qualité de leur travail et de leur recherche ainsi que l’apport de ceux-ci à la société, en mettant l’accent sur les normes internationales. Le processus complexe d’évaluation tient compte de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment l’analyse du travail de recherche et son apport à la société, la communication, la déontologie scientifique et l’intégrité. Cette année, le président du jury international qui supervise l’évaluation globale est un lauréat du Prix Nobel. La fondation ESET, qui organise l’événement, espère l’accueillir en personne malgré la pandémie de coronavirus que nous traversons. « Recevoir la récompense des mains d’un Prix Nobel reste un moment inoubliable de ma carrière scientifique. Si les lauréats sont choisis par un jury scientifique international prestigieux, je suis ravi que cette récompense émane des milieux scientifiques, mais aussi de la société civile. Elle incarne la lente prise de conscience du rôle de la science dans notre vie quotidienne », s’enthousiasme Jan Tkáč, lauréat 2019 dans la catégorie principale Contribution individuelle exceptionnelle à la science slovaque.

Les scientifiques, chercheurs et universitaires établis en Slovaquie ont jusqu’au 28 mai 2020 pour envoyer leur candidature à l’ESET Science Award via le site esetscienceaward.sk. Comme l’année dernière, le prix est scindé en trois catégories : Contribution individuelle exceptionnelle à la science slovaque, Jeune scientifique remarquable de moins de 35 ans en Slovaquie et Universitaire hors pair. Il englobe quatre domaines scientifiques : les sciences exactes et naturelles, la médecine et la pharmacie, les sciences techniques et l’agronomie. La cérémonie de remise des prix est prévue le 14 octobre 2020, sous réserve de modifications selon l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Pour en savoir plus, visitez le site www.esetscienceaward.sk.