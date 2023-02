Deuxième édition des Journées de la Cyber, les 2 et 3 mars, à Charbonnière-les-Bains : “LE” rendez-vous des entreprises autour des enjeux de la cybersécurité

février 2023 par Marc Jacob

Digital League, le Clusir, l’ADIRA, ENE et Minalogic organisent avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et en partenariat avec le Campus Région du numérique, la deuxième édition des journées de la Cyber, les 2 et 3 mars prochains au Campus Région du numérique à Charbonnière-les-Bains. Durant ces deux jours, professionnels, acteurs de la transformation numérique et entreprises de toutes tailles et tous secteurs sont invités à échanger autour des bonnes pratiques et des enjeux de la cybersécurité au travers d’ateliers thématiques, de plénières, de keynotes et de tables rondes.

Le rendez-vous de la cyber sensibilisation en Auvergne Rhône-Alpes

À l’heure où les attaques numériques se multiplient et font la une de l’actualité, sensibiliser, former et accompagner les entreprises est essentiel. Les journées de la Cyber se veulent donc être le rendez-vous pour comprendre, se préparer, agir et se relever face à ce phénomène qui aurait touché 40% des PME, TPE et ETI en France l’année dernière, selon une étude de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

L’édition 2022 de ces journées a rassemblé plus de 400 entreprises et acteurs de la cybersécurité venus partager leurs expériences, apprendre des bonnes pratiques de chacun et participer aux keynotes et divers ateliers thématiques.

Une nouvelle édition placée sous le signe de l’innovation, de la gestion et de l’humain dans la cybersécurité

Au programme des deux journées organisées les 2 et 3 mars 2023, de 8h30 à 17h30, 18 conférences et ateliers permettront d’explorer de très nombreux thèmes et témoignages. Parmi les temps forts :

• Comment les services de l’État protègent nos organisations ?

• Panorama de la cybersécurité (juridique et cyber)

• L’humain dans la cybersécurité

• Gestion de la crise cyber

• Recherche et innovation comme défenses face aux nouvelles menaces Cyber

• Table ronde : retour d’expérience d’entreprises clientes, cibles d’attaques, ça n’arrive pas qu’aux autres !

Le programme 2023 de l’événement est disponible sur le site des Journées de la Cyber.

À propos de Digital League :

Digital League est le cluster des entreprises de l’industrie du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.

À propos de ENE :

ENE – Entreprises et numérique est l’organisation au service de la transformation digitale des entreprises en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

À propos du Clusir :

Clusir Auvergne-Rhône-Alpes est le club de la Sécurité de l’Information en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

À propos de l’ADIRA :

L’ADIRA est l’association pour le Digital et l’IT en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

À propos de Minalogic :

Minalogic est le pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.