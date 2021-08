Deux tiers des organisations utilisent encore la recherche manuelle pour vérifier la conformité aux contrôles du commerce et des exportations

août 2021 par Accuity, une société de Lexis Nexis Risk Solutions

Deux tiers des banques, des entreprises et des institutions financières non bancaires (IFNB) utilisent encore des moteurs de recherche pour se conformer aux réglementations en matière de commerce et d’exportation, selon Accuity, une société de LexisNexis® Risk Solutions et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de dépistage de la criminalité financière, de services de paiement et de connaissance du client (KYC).

La recherche manuelle expose les organisations à ne pas voir les signaux d’alarme et à prendre des décisions mal informées sur l’approbation d’un contrat. Elles s’exposent ainsi à des risques et à des mesures réglementaires potentielles, et peuvent également manquer des occasions de participer à des transactions commerciales sûres et légitimes.

Les fournisseurs de financement du commerce, ainsi que les assureurs, les entreprises de logistique et les autres acteurs des chaînes d’approvisionnement internationales, sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard des parties et des articles impliqués dans les transactions et les expéditions qu’ils facilitent. Il s’agit notamment de vérifier la légitimité du client et de toutes les parties impliquées dans la transaction, de vérifier l’absence de biens à double usage ou contrôlés (par exemple, ceux qui pourraient avoir un usage militaire) et de s’assurer que les fonds et les biens n’aillent pas vers ou ne viennent pas d’un endroit sanctionné.

L’enquête sur la conformité commerciale - menée par Accuity au cours du premier semestre 2021 - a interrogé plus de 120 professionnels de banques, d’assurances et de fintechs de premier plan opérant dans les régions APAC, EMEA et Amériques. L’étude montre à quel point la recherche manuelle reste répandue, même des années après l’émergence de solutions automatisées pour détecter les risques de conformité commerciale, tels que les entités sanctionnées et les biens à double usage.

Principales conclusions de la recherche :

• La conformité commerciale n’est pas toujours gérée par une équipe dédiée : Les banques gèrent la conformité commerciale le plus souvent par le biais d’une fonction de conformité dédiée. Les institutions financières non bancaires (IFNB) la traitent dans le cadre du processus KYC et les entreprises dans le cadre d’une fonction de conformité centrale ou d’une équipe opérationnelle générale.

• Le filtrage multi-variable est surtout limité aux banques : Plus de 90 % des banques filtrent cinq points de données ou plus, notamment les sanctions, les marchandises, les noms de navires et les bénéficiaires effectifs ultimes (BEU), contre seulement un tiers des non-banques.

• Défis posés par l’évolution de la réglementation : Les plus grands défis pour les banques et les entreprises sont de suivre l’évolution rapide de la réglementation et les attentes croissantes, tandis que les IFNB trouvent que les processus lourds en documents constituent le plus gros fardeau.

• Gains d’efficacité prévus : Soixante pour cent des entreprises ont révélé qu’elles prévoyaient d’investir dans l’intégration/interconnectivité des systèmes, 74 % d’entre elles cherchent à améliorer le partage des données et la transparence.

• La conformité comme avantage : L’avantage concurrentiel est considéré comme le principal bénéfice de la conformité commerciale. Les entreprises ont déclaré être moins préoccupées par les amendes, tout en donnant la priorité à l’amélioration du flux d’affaires par une gestion plus intelligente des licences. Enas Hamed, client d’Accuity et responsable de l’unité Sanctions pour Housing Bank for Trade and Finance en Jordanie, a déclaré : "Nous avons donné la priorité à la numérisation et à l’automatisation de notre processus de vérification des transactions de financement du commerce par rapport aux listes de sanctions locales et internationales. Ce faisant, la banque augmente ses niveaux d’efficacité en réduisant le temps passé à traiter et à vérifier manuellement les transactions potentielles, tout en permettant une piste d’audit claire et une efficacité accrue dans ses relations avec les organismes de réglementation et ses clients."

Aneta Klosek, directrice de la conformité commerciale chez Accuity, a déclaré : "La conformité commerciale est une fonction critique où les erreurs peuvent coûter des millions aux entreprises. Un domaine où la moindre omission peut faire basculer toute la stratégie d’une entreprise n’est pas un domaine où il faut prendre des risques. D’un autre côté, l’étude a montré qu’une bonne conformité commerciale peut produire un avantage concurrentiel significatif, il y a donc toutes les raisons pour que les entreprises de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en fassent une priorité. Nous constatons que de plus en plus de banques et d’autres organisations se tournent vers des données complètes et des solutions technologiques pour s’assurer que leur cadre de conformité est absolument étanche, ce qui leur a permis de prospérer tout au long de la pandémie".

Accuity