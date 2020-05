Deux ans aujourd’hui ! Le deuxième anniversaire du RGPD

mai 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Le 25 mai 2020 marque le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGDP) en Europe. Sans doute le plus important texte législatif sur les données personnelles de ces dernières années, le RGPD a été conçu pour assurer le droit à la confidentialité des personnes vivant dans l’UE. Deux ans plus tard, nous avons constaté une augmentation substantielle de la sensibilisation à la confidentialité et la protection des données, avec des réglementations supplémentaires entrant en vigueur dans le monde entier. Les menaces contre la vie privée n’ont jamais été aussi grandes. Les efforts continus des cybercriminels soulignent la valeur financière des données et l’importance de ne pas baisser la garde lorsqu’il s’agit de protéger les informations personnelles.