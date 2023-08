Deutsche Ransomware-Zahlen des Mid-Year Report von Check Point verfügbar

August 2023 von Check Point

Check Point Research (CPR), die Threat-Intelligence-Abteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat nach der jüngsten Veröffentlichung des Mid-Year Security Reports nun die Zahlen zu Ransomware-Attacken für einzelne Länder veröffentlicht.

Deutschland verzeichnet 858 Angriffe je Organisation im ersten Halbjahr 2023, ein Abschwung um 1 Prozent im Jahresvergleich; Österreich 1015 Angriffe, was einer Zunahme um 3 Prozent entspricht; die Schweiz 855 Angriffe, somit eine Zunahme von 7 Prozent. Damit bewegt sich die DACH-Region im oberen Drittel der europäischen Länder, wenn die absolute Fallzahl als Vergleich herangezogen wird; weltweit liegt sie ungefähr in der Mitte.

Hier sämtliche Zahlen: