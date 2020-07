Design et personnalisation au service de vos datacenters

juillet 2020 par Efirack

Design fermeture de porte Efirack

Entre design de solutions, ingénierie de production et accompagnement dans les réponses techniques, le Bureau d’Etudes EFIRACK développe une approche multidisciplinaire de la baie au datacenter.

Support indispensable aux équipes de vente, il est aussi l’interlocuteur privilégié de nos clients qui souhaitent des solutions sur mesure ou personnalisées. Le Bureau d’Etudes EFIRACK regroupe des compétences de dessinateurs et projeteurs qui travaillent sur la conception et la personnalisation de solutions Data Centers et salles informatiques.

Il représente aussi un maillon indispensable dans le design, la création et le développement de nouveaux produits.

La mission du Bureau d’Etudes

Ses études, plans, rendus 3D sont essentiels dans la validation des étapes d’un projet ou d’une innovation et accompagnent nos produits et solutions jusqu’à leur mise en production.

Le Bureau d’Etudes est particulièrement sollicité pour réaliser des rendus techniques (plans, représentations 3D) de solutions complexes ou qui sortent des standards habituels :

• Baies customisées selon les besoins du client : accessoirisation, intégration en usine d’équipements fournis par EFIRACK, ses partenaires ou par le client (distribution d’énergie, contrôle d’accès, refroidissement, équipements électriques).

• Couloirs thermiques devant être installés dans des salles à la configuration particulière ou intégrant des équipements spécifiques (refroidissement, détection incendie…)

Dans certains cas, le Bureau d’Etudes travaille en co-conception et co-ingénierie avec le client et va jusqu’à créer des POCs (Proof Of Concept) de solutions souhaitées.

Le Bureau d’Etudes travaille également sur les évolutions de nos produits afin qu’ils répondent aux nouveaux besoins du marché. Il développe des prototypes pour valider ces évolutions (portes, charges admissibles, gestion des flux d’air, gestion du câblage…) avant la phase d’industrialisation.

Il crée enfin des solutions pour le Marketing dans le cadre de salons et pour notre showroom.

Fonctionnement du Bureau d’Etudes EFIRACK

Design confinement thermique Efirack

Son expertise et sa capacité à analyser la faisabilité d’un projet sont particulièrement appréciées du service commercial qui le sollicite en amont dans des missions d’avant ventes.

Il lui arrive ainsi de se déplacer chez le client pour mieux appréhender ses besoins et contraintes.

Il est également en lien étroit avec le Bureau des Méthodes pour valider la faisabilité de conception et de fabrication d’un produit et avec l’équipe Projet du Pôle Technique. Cette dernière est chargée de créer des offres clé en main intégrant des solutions de couloirs thermiques, climatisation, distribution électrique, sécurisation et contrôle d’accès.

Questions à notre Directeur du Bureau d’Etudes

Sur quels produits et solutions travaille le BE ?

« On part de la baie jusqu’au data center. Les baies réseau, serveur, colocation sont configurables à volonté à partir de différents standards et là je parle de l’enveloppe de la baie : hauteurs, largeurs, profondeurs, panneaux, portes, serrures, toits…

Ensuite on peut la customiser (ou la personnaliser) avec nos différents accessoires : montants intérieurs, plateaux, gestion des flux d’air avec différents systèmes d’obturation, gestion du câblage (goulottes, passe-câbles, plateaux coulissants), bandeaux d’énergie ou PDUs et nos différentes solutions de contrôle d’accès.

Au niveau des couloirs thermiques, nous pouvons travailler leurs dimensions et équipements selon les besoins et contraintes du client : portes automatiques, ou manuelles, dalles de toit basculantes asservies par la détection d’incendie ou pilotées par thermofusibles, refroidissements interbaie…”

Peut-on dire que le Bureau d’Etudes est l’architecte du projet du client ?

“Disons que le Bureau d’Etudes rend concret le souhait du client : à nous de proposer une solution qui réponde à ses attentes.

Les clients viennent parfois visiter l’usine pour voir les premiers rendus de leur projet (visualisation d’un confinement en 3D), pour vérifier si leur matériel s’intègre bien dans une baie hors catalogue, ou pour recetter une configuration de baie avant sa mise en production.”

Parmi les projets réalisés par le BE, pouvez-vous en citer un ou deux dont votre équipe est particulièrement fière ?

“Nous avons créé une baie hybride serveur et réseau pour répondre au besoin spécifique d’un opérateur européen. Elle est entièrement équipée de différents systèmes de gestion de câbles et fibres optiques. Cette baie fait maintenant partie du catalogue du client et il nous en commande tous les ans.

Nous avons accompagné le service Marketing d’une entreprise pétrolière française dans la conception et la construction de baies réseau sur mesure. Ces baies (ou racks) sont destinées à gérer différents services (télésurveillance, Wi-Fi, lavage, etc…) Nous intégrons dans ces baies des équipements tels que des plateaux, bandeaux de prises avec disjoncteur, des ventilateurs, thermostats, cartes RJ45, cartes télécoms, étiquettes de marquage… Nous avons complètement adapté nos baies réseau aux besoins du client et les avons faites référencées.

En ce moment nous réalisons un couloir thermique un peu particulier avec des gaines de reprise d’air chaud au niveau du toit. Nous avons dû créer des pièces spéciales étanches au-dessus du couloir pour récupérer l’air dissipé par les serveurs et le canaliser vers une CTA.”

Quels sont les outils que vous utilisez ?

“Nous utilisons Creo (anciennement Pro/ENGINEER).

Les clients nous demandent souvent des fichiers 3D. Selon leurs besoins, nous sommes capables de générer des fichiers compatibles avec tous les logiciels 2D, 3D du marché y compris Autocad.”

Le BE travaille sur des Datacenters neufs et anciens ?

“Les deux. Chaque data center est différent. Il est plus simple d’urbaniser une salle neuve. Sur des salles existantes nous devons composer avec certaines contraintes comme intégrer une partie de la structure de la salle dans un couloir thermique ou confinement (des piliers de soutien par exemple), ou gérer des angles particuliers.

On nous demande de créer des couloirs de 2 mètres de largeur, en ilot ou adossés à un mur… Finalement, il y a peu de redondance dans notre métier.”