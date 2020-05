Des fraudeurs diffusent un Trojan dissimulé derrière de fausses versions mobiles de Valorant, le jeu tant attendu

mai 2020 par Doctor Web

Les chercheurs de Doctor Web ont découvert une campagne de fraude visant les mobiles. Les pirates publient des vidéos fallacieuses sur YouTube pour promouvoir une version mobile du nouveau jeu Valorant (le « vrai » jeu est disponible en version bêta aujourd’hui et la date de lancement officielle est prévue le 2 juin) et invitant les internautes à l’installer sur leur mobile.

Le jeu Valorant est encore en développement et disponible uniquement en version bêta sur Windows. Sa sortie est très attendue par la communauté des gamers, et est prévue le 2 juin. « Surfant » sur cette attente, des pirates diffusent des vidéos sur une possible utilisation immédiate du jeu sur mobile… En réalité, le téléchargement du jeu sur mobile a pour vocation d’installer un Trojan, permettant aux cybercriminels d’obtenir diverses « récompenses » via des programmes d’affiliation.