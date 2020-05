Des escroqueries à surveiller, pour la fête des mères et à l’année

mai 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Comme à chaque occasion spéciale, petite ou grande, à l’approche de la fête des mères, les détaillants font la promotion d’offres spéciales pour honorer toutes les mères du monde entier. Cela donne aux cybercriminels l’occasion de faire tout ce qu’ils peuvent pour gagner de l’argent, même pour une occasion comme celle-ci. Les arnaqueurs ne se contenteront pas de se faire passer pour des vendeurs ; ils s’abaisseront probablement au plus bas niveau possible et tenteront de courtiser les mères célibataires en quête d’amour et de leur soutirer de l’argent.

Examinons les escroqueries auxquelles vous pourriez être confronté en cette fête des mères et tout au long de l’année.

Arnaques publicitaires

Un grand classique des fraudeurs. Ils sont omniprésents et sont adaptés à toutes les occasions, que ce soit à Noël ou lors du Vendredi noir ; il y a de fortes chances que vous en voyiez un qui ait pour thème la fête des mères. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre ? Les publicités frauduleuses prolifèrent généralement par le biais des médias sociaux et des applications de chat, et sont généralement diffusées à l’aide de comptes piratés. En cliquant sur une fausse publicité, vous serez redirigé vers un site web frauduleux, qui fera probablement la publicité de produits faux ou inexistants.

Dans le pire des cas, vous vous retrouverez avec un logiciel malveillant qui se rendra jusqu’à votre appareil et qui peut faire toutes sortes de dégâts, du vol de vos données sensibles au verrouillage de votre appareil et à la demande d’une rançon. Les arnaqueurs ont tendance à être négligents et cherchent à faire tourner rapidement leurs affaires, alors gardez toujours un œil sur tout ce qui est suspect, comme les prix qui n’ont aucun sens (vous ne pouvez probablement pas vous procurer ce sac Gucci pour 99 dollars), les fautes de grammaire ou les enquêtes suspectes.

Faux sites de vente

Les cybercriminels essaient de tirer parti de tout ce qui peut être utilisé pour attirer des victimes potentielles. Les faux sites web de shopping sont idéaux pour leurs objectifs d’escroquerie. Ils prennent souvent l’apparence d’achat en ligne réputés qui ont lancé un site web distinct pour accueillir leur dernière promotion. La fête des mères étant célébrée dans le monde entier, ils sont les premiers candidats. Ces faux e-shops feront probablement une publicité massive pour des cadeaux spécialement destinés aux mères. Ces produits seront proposés à des prix ridicules afin de convaincre les victimes potentielles d’appuyer sur le bouton « Acheter ».

Malheureusement, si vous le suivez, il est fort probable que vos justificatifs de paiement seront volés, ce qui peut varier selon le mode de paiement, mais tôt ou tard, les escrocs commenceront à accumuler des frais sur votre compte. Vous devez donc absolument faire preuve de diligence et, tout d’abord, vérifier la boutique correctement, rechercher des avis sur le vendeur, voir depuis combien de temps le site fonctionne et peut-être même essayer de contacter leur soutien. Prenez note que si le vendeur a ajouté des masques de protection à un inventaire qui n’est pas lié à la pandémie actuelle, il y a de fortes chances que ce soit un faux magasin que vous devriez éviter.

Cartes-cadeaux et coupons bidons

Nous avons couvert les annonces d’escroquerie et les fausses boutiques en ligne. Passons maintenant à une autre façon populaire de débusquer les victimes : les fausses cartes-cadeaux et les coupons. Ceux-ci sont assez répandus et parfois même dispersés à l’aide de l’appareil de la victime involontaire. Une fois qu’un faux coupon vous a séduit et que vous avez cliqué dessus, un programme d’installation de logiciel malveillant peut être téléchargé sur votre appareil ; dans certains cas, il peut s’agir d’un cheval de Troie bancaire ou même d’un enregistreur de frappe. Une fonctionnalité supplémentaire qui peut être incluse est qu’elle enverra le coupon à toute votre liste de contacts, augmentant ainsi les chances de trouver de l’or pour les escrocs.

De faux coupons-rabais McDonald’s ont été au cœur d’une de ces attaques, il n’y a pas si longtemps. Qu’il s’agisse de coupons ou de cartes-cadeaux, assurez-vous toujours qu’ils ont été distribués par les canaux officiels de l’entreprise, comme son application officielle, et il est donc généralement recommandé de s’en tenir à ces derniers. Si vous avez des soupçons, vérifiez sur le site officiel de l’entreprise ou sur les médias sociaux si l’offre que vous avez reçue est réelle. Si vous recevez des coupons non sollicités, il est préférable de rester à l’écart ou de contacter l’entreprise qui est censée les avoir émis.

Arnaques romantiques

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les applications et les sites web de rencontres sont de plus en plus utilisés, ce qui peut également se traduire par une exposition accrue aux escrocs. Si vous pensez que cela ne peut pas vous arriver, à vous ou à vos proches, vous vous trompez lourdement. L’escroquerie à la romance et à la confiance est la deuxième escroquerie la plus coûteuse, selon le Rapport du FBI sur la criminalité en ligne 2019. Pour le dire en termes plus quantifiables, une femme a été trompée sur 546 000 dollars US, tandis qu’une autre.

En général, il y a des signes peuvent suggérer que votre mère parle peut-être à un escroc. Une recherche rapide sur Google image peut révéler que la photo de leur profil appartient à quelqu’un d’autre, ou ils essaient en quelques messages de persuader votre mère de quitter la plateforme de rencontres (pour éviter le dépistage de comportements suspects sur la plateforme). Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de mal à être très vigilant et à vérifier le prétendant ; personne ne veut se retrouver avec le cœur (et le compte bancaire) en lambeaux.

En terminant

Si la plupart d’entre nous recherchent souvent l’affaire parfaite, nous devons toujours être vigilants et examiner minutieusement toute offre qui semble trop belle pour être vraie, car – souvent – elle l’est. Méfiez-vous des offres et des courriels non sollicités s’ils semblent intéressants ; lisez-les attentivement et soyez à l’affût des irrégularités et des incohérences. Si quelque chose vous préoccupe, essayez de vérifier deux ou trois fois la véracité de l’offre sur les sites officiels ou envisagez d’acheter directement auprès du vendeur, ou encore de ne pas utiliser le coupon. Enfin et surtout, faites installer une solution de sécurité réputée pour les points terminaux, car cela vous permettra de rester protégé contre ce type d’attaques.