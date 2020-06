Des dirigeants IT des secteurs de la santé et de la génomique arrivent à économiser plusieurs millions en modernisant leurs systèmes grâce au stockage sur site défini du logiciel de Scality

Plus de 40 hôpitaux à travers le monde, systèmes hospitaliers et instituts de recherche en génomique aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Israël, au Japon et en Amérique du Sud ont déployé Scality RING. Ces clients font confiance à Scality pour leurs données d’imagerie diagnostique critiques gérées par des solutions PACS et VNA de pointe, ainsi que pour des données génomiques essentielles qui seront utilisées dans le cadre du développement de nouveaux produits biopharmaceutiques. Un grand nombre de ces clients ont pu se rendre compte de la facilité du déploiement initial, ainsi que de l’évolutivité transparente du RING pour atteindre des capacités d’expansion du stockage de l’ordre du pétaoctet.

Les responsables IT de ces organismes de santé font face à des défis majeurs en matière de croissance des données pour l’imagerie radiologique, le séquençage génomique, et une multitude d’autres services et applications connexes. Pour moderniser leurs systèmes et relever ces défis, les responsables IT déploient désormais un stockage évolutif défini par logiciel pour leurs environnements privés sur site et dans le cloud hybride.

Ces entreprises ont indiqué que les déploiements du stockage évolutif sont 52 % plus rapides que ceux du stockage traditionnel, requièrent 46 % de temps du personnel en moins pour gérer la plateforme de stockage, et résultent en une baisse de 28 % du CTP sur une période de 3 ans (soit une économie de 270 000 $ par pétaoctet sur 3 ans). Extrapolez ces chiffres sur 5 ans, et ces responsables IT permettront d’économiser des millions de dollars en ressources et en investissement grâce aux solutions de stockage défini par logiciel.

« La nature exponentielle des données à l’ère du Covid-19 met les industries de la santé et de la génomique sous pression pour se moderniser avec des solutions rentables, » souligne Amita Potnis, directrice de recherche chez IDC. « Notre étude tend à prouver que les responsables IT qui doivent construire des clouds privés sur site ou des clouds hybrides se sentent plus rassurés avec une solution de stockage d’objets évolutif défini par logiciel comme celle proposée par Scality. »

Les responsables IT des services de santé et des instituts de recherche en génomique partagent leur expérience avec la solution de stockage d’objets Scality RING.

« Le principal avantage opérationnel de Scality est, dans notre cas, la réduction du temps nécessaire pour l’utilisation, le déploiement et la maintenance du stockage. »

« Scality ne nécessite pas un gros effort de gestion, à la différence d’un SAN. Scality nous a permis de consolider nos baies de stockage, ce qui a réduit les systèmes hétérogènes requis pour gérer un système de sauvegarde unifié. »

« Scality… propose le meilleur ratio de coût par To. »