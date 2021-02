Des centaines de produits Covid sur le Darknet

février 2021 par City University of London

Dans une nouvelle recherche, Andrea Baronchelli de la City University of London et ses collaborateurs soulignent l’importance de la surveillance continue des marchés du darknet (DWM), au regard de la disponibilité des vaccins COVID-19 et de leur pénurie.

Dans leur article, « Dark Web Marketplaces and COVID-19 : before the vaccine » publié dans le journal EPJ Data Science, les chercheurs ont analysé au total 851 199 listes extraites de trente sites illégaux, entre le 1er janvier 2020 et le 16 novembre 2020, donc avant l’arrivée des vaccins contre le coronavirus. Ils ont identifié 788 listes directement liées aux produits COVID-19 et ont ensuite surveillé l’évolution temporelle des catégories de produits, notamment les équipements de protection individuelle, les médicaments (par exemple l’hydroxychloroquine) et la fraude médicale.

Les auteurs comparent l’évolution temporelle des tendances de ventes de ces produits avec les variations de l’attention du public, telles que mesurées par les messages Twitter et les visites de pages Wikipédia.

Les EPI (équipements de protection individuelle) sont la catégorie la plus représentée sur le darknet, avec 355 listes, soit un peu plus de 45% de tous les listings en rapport avec la COVID-19. La deuxième catégorie la plus représentée est celle des médicaments, avec 228 listes uniques répertoriées par les chercheurs.

Une autre catégorie importante est celle des guides sur l’escroquerie, avec 99 listes dédiées (12,6 %).

Concernant les prix, les EPI et les domaines web étaient les produits les moins chers avec un prix médian de 5 USD. Suivaient les médicaments avec 33 USD par produit en moyenne, les guides sur l’escroquerie avec 75 USD, les faux dossiers médicaux avec 130 USD, les tests avec 250 USD, les fraudes médicales avec 275 USD et les ventilateurs avec 1400 USD.

Parmi d’autres découvertes, les chercheurs soulignent l’importance des acteurs du darknet tels que DarkBay/DBay.

« DarkBay/DBay figure en bonne place parmi les DWM offrant des listes spécifiques à COVID-19. En se classant parmi les 100 premiers sites du darknet, DarkBay/DBay offre plus de catégories de listes que les autres DWM. Il était également fréquemment accessible pendant la réalisation de cette recherche, avec un temps de fonctionnement de 80 %, soit supérieur de 3% à celui d’Empire, le plus grand darknet mondial au moment de la rédaction de l’étude".

Les auteurs soulignent l’importance d’un suivi continu des marchés du darknet, notamment en raison des pénuries de vaccins COVID-19 dans diverses régions du monde.

« Les citoyens mal informés peuvent être tentés de faire leurs courses sur le darknet, s’exposant ainsi à de graves risques sanitaires. De plus, la disponibilité de produits réglementés actuellement en pénurie dans l’économie traditionnelle sape les réglementations contre les abus de prix et les entreprises réglementées qui vendent les mêmes produits », conclut Andrea Baronchelli.