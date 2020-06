Des applications VPN frauduleuses pour iOS tentent d’escroquer les utilisateurs

juin 2020 par Avast

Avast a découvert et signalé trois applications qui surfacturent les utilisateurs, ne fournissent pas les services dont elles font la promotion et semblent être des « fleecewares ». Les applications sont disponibles sur l’App Store d’Apple sous la dénomination Beetle VPN, Buckler VPN et Hat VPN Pro. Selon les données de Sensor Tower, une société spécialisée dans les renseignements et l’analyse marketing des applications mobiles, les applications ont été téléchargées plus de 420 000, 271 000 et 96 000 fois, respectivement, entre avril 2019 et mai 2020.