Depuis plus de 2 ans, MSI Nord donne sa confiance à Mailinblack

mars 2020 par Marc Jacob

À l’heure où les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, il est nécessaire de favoriser la protection des systèmes d’information. MSI Nord, un prestataire informatique multi-services agissant autour du système, du réseau, et de l’hébergement, a choisi Mailinblack pour sécuriser ses emails. Mailinblack, leader français de la cybersécurité, place l’humain au cœur de son système de protection des données.

Présent depuis 35 ans dans les Hauts de France, MSI est un opérateur de services informatiques et télécom. Proches de ses partenaires et fournisseurs, MSI Nord cultive le sens du service pour construire une relation durable et engagée autour de la satisfaction des clients. De nombreuses sociétés qui collaborent avec MSI Nord ont subi des tentatives de hacking, phishing et piratage de boîtes mails. Fort de ce constat et à la demande des clients, Pierre Alain, responsable des ventes de l’entreprise a fait adopter la solution anti-spam à son équipe technique, ainsi qu’aux clients depuis 2018 maintenant.

Mailinblack apporte une solution différente, basée sur une acceptation manuelle et humaine. La société propose un produit avec une grande pertinence par rapport aux problématiques des clients de MSI Nord. Ce partenariat est important pour Mailinblack car cela lui permet d’atteindre plus facilement les entreprises clientes de MSI Nord et ainsi une légitimité dans la région Nord.

Cette collaboration démontre que plus de 60 % des ventes réalisées se font par le réseau de partenaires et chaque partenaire a les armes nécessaires pour protéger efficacement les messageries des clients communs.

« La société Mailinblack est française et leur Data Center est en France, tout comme leur support. La proximité permet d’aller très loin dans le diagnostic. Le contact est personnalisé et les interlocuteurs sont de véritables experts de leur solution. Nous sommes ravis de cette collaboration pérenne qui allie les sécurités classiques, existantes chez d’autres éditeurs, à des nouveautés performantes. » Déclare Pierre Alain, responsable des ventes chez MSI Nord

« MSI Nord a recherché une solution simple et performante pour gérer la sécurité de leur messagerie, c’est la raison pour laquelle ils se sont tournés vers Mailinblack. Ils apprécient les interfaces lisibles et intuitives que propose la solution. De plus, la personnalisation de l’outil leur permet d’utiliser le produit comme un support de communication pour leurs propres clients. Mailinblack a adapté son produit afin d’améliorer le quotidien des utilisateurs sans changer leurs habitudes de travail. » Souligne Paul Tolmer, Directeur Produit de Mailinblack.