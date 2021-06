Départ en vacances : Comment sécuriser votre mobile des cyberattaques ?

juin 2021 par Bastien Bobe Security Sales Engineer Europe du Sud chez Lookout

Cet été 2021 aura, on l’espère, un goût de liberté retrouvée. Et nous sommes nombreux à souhaiter y associer retrouvailles et insouciance, loin des inquiétudes et du climat anxiogène que nous avons tous rencontrés ces derniers mois. Malheureusement, cette insouciance pourrait nous être dangereuse dans certains domaines. En termes de virus, votre smartphone est lui aussi menacé par des cybers menaces. Suivez donc nos conseils pour rester prudent et profiter de vos congés tant attendus loin des cybers menaces :

1) Un téléphone sur des bases saines

Ce n’est plus une nouveauté, il est fondamental de systématiquement utiliser les dernières versions de vos applications mobiles. Avant de partir en vacances, lancer les mises à jour de toutes vos applications et de vos appareils. Vous limiterez ainsi l’exploitation de failles de sécurité. Et téléchargez toujours vos applications sur les stores officiels pour une garantie supplémentaire.

2) L’installation d’un VPN

Le logiciel VPN (Virtual Private Network) vous permet d’avoir une connexion privée où que vous soyez. Le VPN crypte ensuite le trafic entre le site Web que vous visitez et votre appareil. Une fois connecté, vous pourrez surfer sur Internet, à l’abri des regards malveillants...

3) Une reconnaissance des liens malveillants

Vous avez reçu une urgence soudaine avec un lien anormal ? Méfiance ! Sur un ordinateur, il est plus facile d’identifier des sites Web anormaux et potentiellement malveillants que sur un smartphone. Par conséquent, veuillez prêter attention au lien qui vous a été envoyé via WhatsApp ou SMS. Si vous êtes contrarié lorsque vous recevez un lien, veuillez ne pas prendre de risque et ne pas cliquer dessus. Enfin, les sites dont l’URL commence par "HTTPS" sont toujours pris en charge.

4) Une protection contre les regards indiscrets

Lorsque quelqu’un regarde par-dessus votre épaule, nous pouvons rapidement laisser des informations sensibles s’échapper. Le filtre d’écran de votre smartphone vous permet de déjouer leurs plans et de contrer tous ces regards indiscrets, notamment lorsque vous vous promenez parmi un groupe de touristes ou lors d’une fête de vacances.

5) Des réseaux sécurisés

Les réseaux WiFi ne sont jamais complètement sécurisés, mais certains le sont plus que d’autres. Il est courant que les pirates tentent de vous attirer dans des hotspot wifi en ajoutant le mot « gratuit » à la fin du nom du réseau officiel. Si vous vous y connectiez, il pourrait copier et intercepter toutes vos données. Restez vigilant et demandez simplement au personnel de votre hôtel ou restaurant de confirmer le nom du réseau officiel pour éviter d’être piraté.

6) Des connexions automatiques limitées

Pour poursuivre la réduction des risques de piratage, faites toujours attention de décocher la case "Connexion automatique" sur votre smartphone ou ordinateur portable à chaque fois que vous vous connectez à un réseau wifi public. Une fois que vous avez fini de surfer sur Internet, accédez toujours à vos paramètres, puis sélectionnez le wifi public problématique et supprimez-le de la liste de vos réseaux connus.

Durant vos vacances, et pour toutes celles à venir, gardez toujours ces conseils à l’esprit. Puis profiter de votre été et de vos congés estivaux sans plus vous soucier des hackers. Vous aurez ainsi limiter les risques qu’on pirate votre téléphone et vos données sensibles. Ce qui éloignerait bien plus votre tranquillité.