Dentsu Tracking s’associe à Snowflake pour les services de data intelligence

septembre 2021 par Marc Jacob

Le Data cloud Snowflake, annonce que Dentsu Tracking, marque du groupe mondial dentsu international et un leader mondial des technologies de suivi et de traçage de la supply chain, a choisit sa solution pour améliorer les performances du plus grand système de traçabilité réglementée au monde et développer de nouveaux services autour de la data intelligence.

L’utilisation de Snowflake permet à Dentsu Tracking d’accélérer ses opérations et d’apporter de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles auparavant. En parallélisant ses données, l’entreprise peut ainsi augmenter les performances et la taille des clusters à volonté pour réduire les temps de traitement tout en gardant un fin contrôle des coûts. Les clients de Dentsu ont en outre un accès plus rapide aux rapports et bénéficient d’une sécurité accrue, car ils n’ont pas besoin de copier les données pour travailler avec. L’utilisation de Snowflake permet de personnaliser et d’anonymiser facilement les données, et de gérer la confidentialité des données pour éviter les fuites.

« Travailler sur une technologie à l’état de l’art motive considérablement nos développeurs qui peuvent en outre lancer de nombreux tests et travailler à l’amélioration de nos services directement sur les données de production grâce au Zero-Copy data » détaille Dany Launer CTO de Dentsu Tracking. « En simplifiant la gestion des données et en libérant nos équipes de la maintenance, Snowflake ouvre beaucoup de portes pour l’avenir, notamment sur notre capacité à vendre des services analytiques. »

Pour la migration, Dentsu Tracking, souhaitait une intégration en douceur avec son système existant fournie par Amazon Web Services et elle a été réalisée avec succès en moins de trois mois. Le temps nécessaire à la migration des données et la précision de 100 % obtenue sur des centaines de milliards d’enregistrements ont impressionné le CTO de la société.

Basée en Suisse, Dentsu Tracking collabore avec l’Union européenne (UE) dans la lutte contre le commerce illicite, exploitant la plus grande plateforme réglementée de suivi et de traçage au monde. Cette plateforme assure la transparence de la chaîne d’approvisionnement et fournit des informations sur les données, en soutenant les autorités gouvernementales de l’UE dans la lutte contre le commerce illicite du tabac. Chaque mouvement dans la chaîne d’approvisionnement est ainsi suivi pour chaque paquet de tabac circulant dans l’Union européenne. Avec + 25 milliards de produits suivis, liés à 750 000 opérateurs économiques enregistrés dans 27 pays, cela représente des centaines de milliards d’enregistrements par an. Le système contribue à prévenir le vol, la sous-déclaration et l’évasion fiscale, et l’UE estime qu’il pourrait réduire la circulation des marchandises illicites de 20 %.