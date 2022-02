Denodo et Cosmian démocratisent le partage et la migration vers le cloud des données sensibles grâce au chiffrement

février 2022 par Marc Jacob

Denodo et Cosmian, deep-tech française, spécialiste des technologies de chiffrement, sont partenaires pour soutenir les entreprises désireuses d’accélérer le partage et la migration vers le cloud de leurs données sensibles. Désormais, Denodo propose un nouveau moteur de politiques de sécurité capable d’intégrer les technologies de chiffrement avancé de Cosmian.

Ce binôme technologique propose, de façon unique sur le marché de bénéficier de manière totalement intégrée de :

• La technologie de virtualisation des données de Denodo,

• Les technologies de chiffrement avancé de Cosmian qui permettent d’insérer les droits d’accès directement dans la donnée chiffrée. En outre, Denodo et Cosmian démocratisent la mise en œuvre de solutions de cryptographie avancée.

Les technologies de chiffrement avancé : les clés du champ des possibles

Avec les besoins exponentiels de traitement de la donnée par les entreprises, le chiffrement basique ne suffit plus. En effet, masquer la donnée ou la fournir de façon partielle empêche son utilisation. C’est pourquoi la protection via le chiffrement avancé devient essentielle pour pouvoir intensifier l’utilisation de la data tout en garantissant le maximum de sécurité et de confidentialité.

La technologie de cryptographie avancée de Cosmian permet aux entreprises de : • Stocker des données sensibles dans le cloud de façon sécurisée,

• Garder la donnée chiffrée même pendant son utilisation,

• Inclure directement les droits d’accès dans la donnée chiffrée

• Se moderniser avec sérénité : les entreprises peuvent envisager, avec tranquillité d’esprit, le travail hybride et le partage de données sensibles avec les partenaires extérieurs.

Dans la migration vers le cloud, la sécurité représente un véritable frein

Les entreprises ont aujourd’hui un besoin très important d’accéder davantage à la donnée de façon optimale, de croiser les données de fournisseurs différents et de les utiliser dans le cloud. C’est ce que propose Denodo avec la virtualisation des données, permettant aux organisations ayant un écosystème hybride d’accéder à toutes leurs informations en même temps.

Mais tout en adhérant à ces besoins croissants d’utilisation des données, les entreprises sont réticentes à héberger leurs données sensibles dans le cloud pour des raisons de sécurité. Ces données critiques ne sont donc pas utilisables pleinement et il n’est pas possible de les croiser avec d’autres informations. Un réel manque à gagner à l’heure où l’information est la clé de la compétitivité des entreprises.