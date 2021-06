Delphix nomme Steve Barrett au poste de vice-président sénior des opérations internationales

juin 2021 par Marc Jacob

M. Barrett apporte plus de 20 ans d’expérience acquise dans des sociétés de logiciels d’entreprise et SaaS. Il rejoint Delphix après avoir quitté PagerDuty, où il a dirigé les activités européennes depuis les premières étapes jusqu’aux suites de l’introduction en bourse au poste de vice-président pour la région EMEA. Sous sa direction, incluant le Royaume-Uni, les pays nordiques, le Benelux, la France, l’Espagne, la région DACH, l’Italie, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique, la région EMEA est devenue l’opération de revenus la plus performante et à la croissance la plus rapide à l’échelle mondiale. Avant PagerDuty, M. Barrett occupait le poste de vice-président régional pour le Royaume-Uni chez Demandware, une société Salesforce. Il a également occupé des postes de haute direction chez EMC et Bottomline Technologies.

La nomination de M. Barrett est à ce jour la dernière d’une série de nominations impressionnantes pour Delphix, suite à l’annonce selon laquelle David McJannett, PDG de HashiCorp, rejoignait son conseil d’administration. Plus tôt cette année, la société a aussi annoncé que son taux de croissance annuel a augmenté de plus de 85 % pour l’exercice clos en janvier 2021 par rapport à l’année dernière, ce qui l’a conduite à une rentabilité non conforme aux PCGR. Delphix a également obtenu un Net Promoter Score (NPS) de classe mondiale de 89 au cours de l’exercice clos en janvier 2021. Ses clients comprennent désormais 24 des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100, six des 10 plus grandes banques d’Amérique du Nord, cinq des 10 plus grands acteurs des télécommunications au monde, 60 compagnies d’assurance et d’assurance maladie, et 25 détaillants majeurs.