Delphix nomme Pritesh Parekh au poste de directeur de la confiance et de la sécurité, vice-président de l’ingénierie

août 2021 par Marc Jacob

Delphix annonce la nomination de Pritesh Parekh au poste de directeur de la confiance et de la sécurité, et vice-président de l’ingénierie. Basé dans la Silicon Valley, M. Parekh sera responsable pour DevOps, de la confiance, de la sécurité et de l’assurance qualité en ingénierie.

Parekh apporte près de deux décennies d’expérience dans la création de programmes de sécurité pour les entreprises et plus d’une décennie d’expérience en matière de sécurité de premier plan pour les plateformes cloud. Leader reconnu en matière de sécurité et de confidentialité, ses domaines d’expertise incluent la sécurité dans le cloud, la sécurité de l’IdO, DevSecOps, la conformité, l’architecture de sécurité et la gestion des risques.

Il a récemment occupé le poste de directeur de la confiance et de la sécurité, vice-président de l’ingénierie chez Virtustream, une entreprise Dell Technologies. Chez Virtustream, il a dirigé l’ingénierie et la prestation de services pour les produits de confiance, et a dirigé la sécurité, la conformité et la confidentialité pour l’ensemble de Virtustream. Auparavant, il a dirigé la sécurité et la conformité mondiales pour Zuora et ServiceNow. M. Parekh a été nommé Cadre supérieur de l’année en Amérique du Nord en matière de sécurité de l’Information en 2017 par Tech Exec Networks (T.E.N.) dans la catégorie Services financiers.

La nomination de M. Parekh est à ce jour la dernière d’une série de nominations impressionnantes pour Delphix, suite à l’annonce de l’arrivée de David McJannett, PDG de HashiCorp, au conseil d’administration, de Tammi Warfield au poste de vice-présidente principale de la réussite des clients, et de Steve Barrett au poste de vice-président principal des opérations internationales.

Plus tôt cette année, la société a annoncé que le Delphix Data Vault, qui tire partie de la puissance de DevOps pour résoudre le défi des attaques de type ransomware, est disponible. Elle a également annoncé la disponibilité d’une nouvelle intégration avec Salesforce qui a permis aux entreprises de libérer la valeur stratégique des données de Salesforce® tout en maintenant la conformité avec les réglementations sur la confidentialité des données.