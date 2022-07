Delphix lance des appliances de données orientées DevOps pour protéger contre les ransomwares

juillet 2022 par Marc Jacob

L’appliance Delphix CDP garantit aux entreprises une protection continue des données, plusieurs niveaux de détection des rançongiciels, et la possibilité d’automatiser la restauration instantanée de l’état de plusieurs applications en conjuguant irréprochabilité et cohérence des données. Solution de gestion des données de test la plus évoluée et la mieux sécurisée sur le marché, l’appliance Delphix DevOps leur permet, pour sa part, de publier des logiciels de meilleure qualité, plus vite et plus sûrement.

L’appliance Delphix CDP synchronise les données issues des applications d’entreprise en quasi-temps réel et crée un enregistrement continu de données immuables, de sorte que les applications peuvent être restaurées à tout moment, à la seconde ou à une limite de transaction près, pour un indicateur RPO (Recovery Point Objective) proche de zéro. À l’inverse, les sauvegardes traditionnelles ne protégeant les données qu’une seule fois par jour, la perte d’une journée complète de transactions critiques ne peut être exclue.

Par ailleurs, l’appliance en question permet de restaurer instantanément plusieurs applications au moyen d’API, pour un indicateur RTO (Recovery Time Objective) quasi-nul. Certains processus métier, comme le processus QTC (Quote to Cash, du devis à l’encaissement) créent souvent des dépendances vis-à-vis des données et des soucis de cohérence entre applications. Avec cette nouvelle appliance, les entreprises peuvent restaurer en un clin d’œil l’état de plusieurs applications en préservant la cohérence des données, même à divers instants t, afin de repartir d’une base de données « propres » avant une attaque par rançongiciels.

L’appliance Delphix CDP repose sur une architecture Zero Trust. Toutes les données sont immuables, et les instantanés et les règles conservés peuvent être mis à l’abri de toute falsification ou de tout effacement. L’environnement de restauration isolé et totalement confiné constitué par cette appliance peut éventuellement englober, en outre, des serveurs d’applications et de bases de données.

À l’heure actuelle, les entreprises doivent concilier au mieux sécurité et innovation. Nombre d’entre elles laissent la sécurisation des données de test et leur activation aux administrateurs et aux équipes en charge des applications, bien souvent en violation des obligations de conformité en matière de confidentialité et des réglementations sectorielles. L’appliance Delphix DevOps automatise la découverte, le masquage et le déploiement des données névralgiques dans l’optique de protéger intégralement la confidentialité des données clients tout au long du cycle de vie applicatif.

Par ailleurs, les entreprises sont engagées dans une course à la publication de logiciels dans des délais toujours plus courts. À mesure qu’elles investissent dans des outils et processus DevOps, les données de test constituent généralement un goulet d’étranglement majeur. L’appliance Delphix DevOps offre toute une série d’API innovantes et uniques se prêtant à des tests de qualité supérieure, notamment des API adaptées à l’actualisation des données, au retour arrière, au marquage par signets, au fractionnement et à l’intégration entre applications. Au moyen de ces API, les clients Delphix ont atteint des taux élevés d’innovation, largement supérieurs au million de publications CI/CD mensuelles pour chacun d’eux.