Deloitte s’associe à Palo Alto Networks pour étendre son offre en cybersécurité

mai 2020 par Marc Jacob

Opérant dans un monde numérique en évolution permanente, les entreprises ont désormais besoin d’une stratégie de cybersécurité capable d’appréhender des menaces toujours plus sophistiquées. La collaboration au sein du secteur de la cybersécurité est la clé pour construire les meilleures solutions possibles et ainsi garder une longueur d’avance sur les menaces. C’est pourquoi le centre Cybersphere EMEA de Deloitte s’est associé avec le leader mondial en cybersécurité, Palo Alto Networks, dans le but d’étendre son offre de services de gestion de la cybersécurité pour ses clients en Espagne et dans l’ensemble de son réseau mondial. Ce partenariat verra l’intégration par le centre Cybersphere EMEA de Deloitte des solutions Cortex XDR™, Cortex™ XSOAR (anciennement Demisto) et Prisma™ Cloud dans son catalogue.

Avec cet accord, le centre Cybersphere EMEA de Deloitte profite d’une amélioration technologique pour assurer l’orchestration de la sécurité, son automatisation, sa supervision et lancer les réponses adaptées permettant de contrecarrer les menaces les plus sophistiquées détectées dans n’importe quel environnement.

La technologie SOAR (security orchestration, automation and response technology) de Cortex XSOAR, leader sur le marché, a également été intégrée au sein du SOC (security operation centre) de Deloitte, permettant à ses équipes d’augmenter leurs capacités actuelles et, à terme, d’être mieux préparées à affronter des menaces en cybersécurité toujours plus complexes pour le compte de leurs clients.

L’intégration de Cortex XDR et de Prisma Cloud dans l’offre de services managés de Deloitte permet également à ce dernier d’améliorer ses capacités de détection des menaces et de réponse à incident aussi bien sur site chez ses clients que dans des infrastructures déployées dans des environnements de cloud public, y compris dans des conteneurs ou en fonctionnement serverless. De plus, Prisma Cloud fournit les outils pour superviser la politique de sécurité au sein de ces environnements, tout en garantissant la conformité aux obligations réglementaires des clients.