Deloitte, leader mondial du conseil en sécurité (Etude Gartner, mars 2016) depuis 4 années consécutives, mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs. Intégrée à un réseau mondial de plus de 8000 spécialistes des SI et de 3000 experts de la sécurité, l’équipe Cyber Risk regroupe en France 200 collaborateurs et associés, dont plus de 80 spécialistes de la sécurité et la gestion des risques SI en France.

En 2014, Deloitte s’est rapproché de la société Hervé Schauer Consultants (HSC), société pionnière de la sécurité informatique en France, qui a permis de renforcer ses effectifs et son savoir-faire en sécurité des systèmes d’information. Ce rapprochement avec la société HSC nous permet de nous positionner en leader français de la formation en SSI avec le plus large programme du marché (43 formations différentes proposées).Toutes nos formations sont directement fondées sur les problématiques de nos clients et le retour d’expérience des consultants HSC.

Nos métiers :

Audits sécurité : applicatifs, systèmes embarqués, IPBX…

Tests d’intrusion : applications web, technologies sans-fil, infrastructures d’opérateurs …

Sécurité organisationnelle : construction de SMSI, accompagnement ISO 27001, audit à blanc, politique de sécurité, Gestion des risques (ISO 27005, EBIOS v3…)

Formations techniques avec TP : Tests d’intrusion, Sécurité réseaux ….

Formations organisationnelles : RSSI, ISO 27001 Lead Auditor et Lead Implementer, ISO 27005 Risk Manager, PCI-DSS, IAM …

E-learning : ISO 27001, Programmation sécurisée en PHP