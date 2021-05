Dell dévoile sa stratégie

1. Dell Technologies dévoile APEX, son portefeuille d’offres as-a-service

Dell Technologies dévoile son portefeuille APEX d’offres as-a-Service afin de simplifier l’utilisation de la technologie par les entreprises. Elles ont ainsi la possibilité de choisir les services qui leur conviennent le mieux et payent uniquement à l’usage. Les offres suivantes sont disponibles :

• APEX Data Storage Services fournit un stockage à la demande et as-a-Service avec une tarification transparente et des performances inégalées dans le cloud public.

• APEX Cloud Services offre les déploiements de cloud hybride les plus rapides du secteur et est jusqu’à 86 % plus rapide qu’un cloud hybride indépendant. Avec APEX Hybrid Cloud et APEX Private Cloud, Dell Technologies propose ainsi des ressources intégrées de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation pour les applications traditionnelles et cloud natives.

• APEX Custom Solutions offre des options de consommation flexibles pour le plus large portefeuille de technologies du secteur. APEX Flex On Demand offre une expérience de paiement à l’usage sur l’ensemble de l’infrastructure. APEX Data Center Utility ajoute un niveau supplémentaire de flexibilité grâce à des services de mesure et de gestion personnalisés appliqués à l’ensemble du datacenter.

• La console APEX est un portail Web via lequel les utilisateurs bénéficient d’un accès complet au catalogue d’offres de Dell Technologies où ils peuvent configurer, s’abonner, gérer et ajuster leurs services Dell Technologies APEX. Elle simplifie les dépenses technologiques grâce à une facturation simplifiée qui indique la consommationIT mensuelle.

2. Dell Technologies et Equinix étendent la portée d’APEX aux sites de colocation mondiaux

En prolongement de ce nouveau portefeuille d’offres as-a-service APEX, Dell Technologies annonce une collaboration avec Equinix, leader mondial de l’infrastructure numérique pour élargir la disponibilité des services Dell Technologies APEX aux datacenters Equinix. En s’associant à Equinix, Dell Technologies offrira à ses entreprises clientes davantage de possibilités pour déployer leur infrastructure, tout en gardant le contrôle de leurs données. Dell gérera l’infrastructure dans le datacenter Equinix choisi par le client et consolidera les coûts de colocation sur une seule facture. Grâce à la combinaison de l’infrastructure Dell et la présence mondiale d’Equinix, les entreprises peuvent fournir les services APEX lorsque c’est nécessaire et passer à un modèle OpEx pour payer les ressources qu’elles utilisent et déploient.

3. Dell Technologies valorise les données du Edge

Dans le cadre de sa stratégie Edge, Dell Technologies annonce de nouvelles solutions et de nouveaux partenariats qui permettront aux utilisateurs d’accélérer leurs investissements dans les technologies connectées, les réseaux modernes, la 5G et l’analytique.

• Les données collectées en périphérie vont devenir une ressource de plus en plus précieuse - Gartner prévoit que 75 % des données d’entreprise seront créées et traitées en dehors du datacenter ou du cloud d’ici 2025. • Dell Technologies fournit une approche cohérente de l’infrastructure, des données, des applications et de la sécurité pour un futur intégrant des millions de terminaux en périphérie

• Dell Technologies confirme la mise à jour de la plateforme Dell EMC Streaming Data, qui fournit des analyses à la périphérie du réseau, permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations exploitables pour l’optimisation des systèmes, en temps quasi réel. La nouvelle version de la plateforme Streaming Data Platform peut être exécutée directement à la périphérie du réseau en utilisant des configurations à un ou trois nœuds pour l’extraction, le stockage et l’analyse des données.

• Dell Technologies présente également ses nouvelles solutions Manufacturing Edge. L’architecture de référence Dell Technologies Manufacturing Edge avec PTC aide ainsi les utilisateurs du secteur de la production à obtenir des informations sur l’ensemble des capteurs de la supply chain. Le but étant d’améliorer la fiabilité des chaînes de production et les capacités de prise de décision, tout en réduisant les coûts opérationnels. Créé spécifiquement pour les industriels, le Dell Technologies Manufacturing Edge est étroitement intégré à APEX Private Cloud, permettant aux entreprises de virtualiser et de conteneuriser facilement leurs applications.

• Duos Technologies fait appel à Dell Technologies pour transformer le transport ferroviaire : Duos Technologies exploite l’infrastructure Edge de Dell Technologies afin de déployer des solutions d’IA, d’améliorer la vitesse d’inspection des wagons, de renforcer la précision de la maintenance et de réduire les coûts. Grâce aux serveurs Dell EMC PowerEdge et aux baies de stockage PowerVault qui alimentent les analyses en temps réel, le portail d’inspection des wagons de Duos Technologies peut inspecter 120 wagons en huit minutes seulement.

4. Dell Technologies et la fondation i2b2 tranSMART créent des "jumeaux numériques" pour traiter le COVID long

• Don pour la recherche contre la COVID « Strategic Giving and Social Innovation “Long Haulers” » : il s’agit d’une collaboration entre Dell Technologies et la Fondation i2b2 tranSMART, une entreprise de recherche à but non lucratif et open source, visant à mobiliser de nombreuses quantités de données mondiales de patients non identifiés afin de créer des modèles virtuels de patients COVID-19 - appelés jumeaux numériques - et qui traitent les impacts des COVID dits « longs ». Pour fournir les capacités de calcul, d’intelligence artificielle, de machine learning et de stockage avancé nécessaires à la création de jumeaux numériques, Dell Technologies a ainsi construit une enclave de données - un réseau de stockage de données sécurisé - composée de systèmes de stockage Dell EMC PowerEdge, PowerStore et PowerScale, ainsi que des services d’intégration VMware WorkSpace One et Boomi. Au sein de cette enclave, les chercheurs rassemblent, stockent et analysent les données éparpillées dans divers systèmes de surveillance et dossiers médicaux électroniques, et mettent à jour les jumeaux numériques avec les données cliniques en temps réel recueillies par les moniteurs de ventilation et de cardiologie.

• Don du laboratoire AR/VR de l’hôpital médical pour enfants de Cincinnati : Dell Technologies a travaillé en étroite collaboration avec le directeur technique de l’hôpital Cincinnati, leurs équipes informatiques et leurs chirurgiens afin de définir les besoins technologiques d’un laboratoire d’expérience numérique AR/VR. La solution comprend de puissantes stations de travail Precision mobiles, tour et rack, associées à des casques, des caméras et des accessoires, des solutions de mise en réseau et du stockage PowerScale, sans oublier des logiciels pour gérer les flux de travail intensifs. En utilisant la technologie afin de planifier rapidement l’opération d’un patient en RV avec une grande précision, les chirurgiens peuvent ainsi s’assurer qu’ils adoptent l’approche la plus sûre et la plus efficace.