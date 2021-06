Dell Technologies repense le système Dell EMC VxRail

juin 2021 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce le renouvellement de ses systèmes d’infrastructure hyperconvergée (HCI) Dell EMC VxRail aux performances optimisées et basés sur les serveurs Dell EMC PowerEdge récemment annoncés. Leader du marché HCI1 Dell Technologies propose également de nouvelles innovations logicielles et l’introduction de nœuds dynamiques qui optimisent VxRail, notamment pour exploiter efficacement les ressources existantes et répondre aux charges de travail exigeantes grâce aux solutions de stockage de Dell Technologies.

En tant que seul système HCI conçu conjointement avec VMware, VxRail offre des capacités uniques d’automatisation et d’orchestration qui permettent aux entreprises clientes (plus de 12000 au total) d’optimiser leurs performances commerciales dans l’ensemble des principaux datacenters, dans le cloud et à la périphérie. Selon une étude d’IDC, les clients de VxRail ont bénéficié d’un retour sur investissement de 452 % sur cinq ans, d’un gain de productivité des équipes informatiques de 70 % et d’une réduction de 92 % des temps d’arrêt non planifiés par rapport aux environnements informatiques précédents.2

Des performances optimisées pour de lourdes charges de travail

Les nouveaux systèmes VxRail dotés des dernières technologies des serveurs Dell EMC PowerEdge, notamment les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération, fournissent 42 % de cœurs supplémentaires, conférant une plus grande rapidité que celle offerte par les générations précédentes. Les clients peuvent également s’attendre à des réponses plus rapides des applications grâce à l’ajout de PCIe de 4ème génération, qui double la bande passante et offre 33 % de voies PCIe supplémentaires pour accélérer le traitement des données. La mémoire persistante Intel® Optane en option augmente quant à elle la bande passante de 25 %.3

Les innovations continues du logiciel système VxRail HCI permettent une expérience uniforme lors de l’adoption de plateformes de nouvelle génération grâce au déploiement et à une gestion simplifiée de VxRail. Parmi les autres optimisations apportées au système VxRail :

• La série VxRail V propose désormais des options de processeur graphique NVIDIA A40 ou A100. Associés aux capacités de mise en cache NVMe, elles offrent des performances optimisées et un déploiement facilité pour les applications exigeantes d’IA et d’apprentissage machine.

• La série VxRail P augmente de 20 % ses propres capacités afin de mieux répondre à un grand nombre de charges de travail telles que la VDI, la vidéo en continu et l’imagerie médicale.

• La série VxRail E confère aux clients une plus grande flexibilité avec 50 % d’emplacements PCIe supplémentaires pour des ressources supplémentaires telles que des cartes réseau ou fibre channel.

Présentation des nœuds dynamiques du Dell EMC VxRail

Dell Technologies présente les nœuds dynamiques VxRail. Il s’agit de systèmes informatiques conçus pour aider les clients à simplifier leurs opérations, à mieux gérer les ressources de stockage et à réduire les coûts en répondant à davantage de charges de travail, tout en étendant les environnements VxRail afin d’y inclure des options de stockage externes. Les utilisateurs peuvent ainsi étendre le modèle d’exploitation de VxRail au stockage externe en partageant la capacité de stockage vSAN entre les grappes via VMware vSAN HCI Mesh.

En tant que fondation d’infrastructure de cloud hybride, VMware Cloud Platform sur VxRail peut être configuré avec des nœuds dynamiques pour utiliser Dell EMC PowerStore, PowerMax ou Unity XT à titre de stockage primaire. Les clients peuvent faire évoluer les capacités de calcul et de stockage de manière indépendante et flexible pour répondre aux charges de travail, en étendant le modèle d’exploitation de VxRail et l’intégration étroite de VMware comprenant la prise en charge de VMware Virtual Volumes grâce à une source unique d’assistance Dell.

Le logiciel VxRail prend en charge l’auto-déploiement et les dernières versions de VMware

Les innovations apportées au logiciel du système VxRail HCI permettent aux entreprises de mieux contrôler l’installation grâce à de nouveaux outils en libre-service. Les utilisateurs peuvent valider, orchestrer et automatiser le déploiement des grappes à leur rythme, ce qui est idéal pour les entreprises disposant d’environnements distants ou épars. Des fonctionnalités logicielles supplémentaires permettent de mieux satisfaire les exigences des charges de travail en redéployant ou en réaffectant dynamiquement les nœuds au sein des grappes.

D’autres innovations logicielles permettent de rationaliser davantage la gestion du cycle de vie (LCM) en proposant des mises à jour VMware, telles que NSX-T et Tanzu, en un seul cycle de mise à niveau. La LCM est simplifiée par l’ajout du pack d’installation VMware, du processeur graphique NVIDIA au processus de LCM, pour un déploiement plus facile. Les utilisateurs peuvent respecter les créneaux de maintenance grâce à des options de mise à niveau plus souples validées automatiquement grâce à des rapports de conformité améliorés.

Disponibilités

• Les systèmes VxRail, séries E, V et P, mis à jour seront disponibles le 13 juillet 2021.

• Les mises à jour du logiciel système VxRail HCI seront disponibles le 29 juillet 2021.

• Les nœuds dynamiques VxRail seront disponibles le 24 août 2021.

• Les options d’auto-déploiement de VxRail commenceront à être disponibles en Amérique du Nord par le biais d’un programme d’accès anticipé en août 2021.