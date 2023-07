Dell Technologies renforce son portefeuille en matière d’Intelligence Artificielle pour accélérer les projets d’IA générative sécurisée

Dell Technologies élargit son offre en matière d’IA générative grâce à une nouvelle gamme de produits et de services Dell développés en collaboration avec NVIDIA, visant à fournir des informations en temps réel aux entreprises et à favoriser l’innovation grâce à l’intelligence.

Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA offre une solution complète comprenant une infrastructure, des logiciels et des services Dell pré-testés et validés qui permettent de dégager des résultats commerciaux sans précédents grâce à l’IA générative.

Les services professionnels Dell accompagnent les clients dans la mise en place d’une stratégie, mais également dans sa mise en œuvre à l’échelle et ainsi faciliter le déploiement de l’IA générative.

Les stations de travail Dell Precision, dotées de configurations GPU NVIDIA étendues, permettent aux utilisateurs d’accélérer les charges de travail d’IA générative en local.