Dell Technologies renforce la sécurité de ses PC professionnels avec VMware Carbon Black

juin 2020 par Marc Jacob

Dell Technologies renforce la sécurité de ses PC pour les professionnels, en associant la vérification Dell SafeBIOS Off-Host à VMware Carbon Black Cloud Audit and Remediation. Grâce à cette combinaison, les équipes IT et de sécurité pourront accéder et visualiser l’état du BIOS de leurs parcs de PC Dell, quel que soit le lieu de travail de leurs collaborateurs.