Dell Technologies privilégie les opérations automatisées avec CloudIQ

septembre 2021 par Marc Jacob

L’automatisation est la clé pour exploiter pleinement la puissance des données nécessaires à la transformation numérique de l’entreprise, dans un environnement où les données ne sont plus seulement stockées dans le data center, mais aussi à la périphérie ou dans les clouds publics et privés.

Dell Technologies propose la solution Dell EMC CloudIQ pour aider ses clients à donner la priorité aux opérations automatisées. C’est une application AIOps basée sur le cloud qui utilise l’apprentissage automatique (ML) et l’analyse prédictive pour détecter les situations critiques en amont. Ce logiciel intelligent permet notamment d’accélérer la gestion des workflows quotidiens et le temps moyen de résolution. CloudIQ couvre désormais l’ensemble du portefeuille Dell Technologies avec l’intégration des serveurs PowerEdge et des réseaux PowerSwitch : infrastructure hyperconvergée/convergée, informatique, stockage, réseau et protection des données. Cela permet de réduire les risques et améliore la productivité avec la gestion de plusieurs consoles : OpenManage Enterprise pour les serveurs PowerEdge et une surveillance proactive de l’ensemble des réseaux PowerSwitch. Les équipes informatiques disposent désormais d’une interface utilisateur et d’actions recommandées, de rapports en temps réel et d’analyses pilotées par AI/ML pour l’ensemble de leur parc Dell. En tant que composant clé de la console Dell Technologies APEX avec les services de stockage de données de la solution APEX. CloudIQ surveille également la protection des données dans les clouds publics et le stockage « as a service ».

L’intelligence combinée de CloudIQ et du portefeuille d’infrastructures Dell Technologies prend en charge un nombre croissant de cas d’utilisation.