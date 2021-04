Dell Technologies présente Dell EMC PowerProtect Backup Service

avril 2021 par Marc Jacob

Le service de sauvegarde PowerProtect se déploie en quelques minutes et assure la protection de l’ensemble des données. En plus de garantir que les données critiques sont sauvegardées, sécurisées et récupérables, Dell EMC PowerProtect Backup Service offre des fonctionnalités d’eDiscovery, de sécurité des données et de conformité qui permettent de réduire les risques et d’assurer que les données sont conformes aux exigences de gouvernance des entreprises.

PowerProtect Backup Service est un service par abonnement, permettant ainsi aux responsables informatiques de disposer d’un coût d’entrée plus faible et prévisible pour protéger les données dans leurs différents environnements.