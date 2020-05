Dell Technologies présente Enterprise SONiC Distribution

mai 2020 par Marc Jacob

Dell Technologies présente Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies, un nouvel ensemble de solutions réseau open source pour aider les entreprises à moderniser et simplifier les opérations et la gestion de leurs datacenters.

Alors que les entreprises se tournent davantage vers le cloud hybride, l’approche historiquement monolithique et propriétaire du réseau s’avére inefficace et complexe. Dell Technologies s’appuie aujourd’hui sur les travaux menés par Microsoft dans le cadre du projet open source Software for Open Networking in the Cloud (SONiC). L’intégration de SONiC au matériel Dell EMC PowerSwitch Open Networking, permet de créer un réseau agile et flexible, construit sur des normes ouvertes, pour supporter tous types de charges de travail.

Avec ce nouvel ensemble de solutions open source, les fournisseurs cloud et les grandes entreprises disposent de nouveaux outils, de services et de support testés en production qui facilitent le travail des équipes IT. Les entreprises bénéficient maintenant d’un support pour des solutions complètes avec des capacités et des fonctionnalités avancées au-delà de l’offre SONiC de base.

Dell propose un large choix de systèmes d’exploitation open source. Les utilisateurs peuvent choisir la plate-forme matérielle et logicielle qui correspond le mieux à leurs priorités et bénéficier des avantages de l’open source sans sacrifier le support, la sécurité ou la facilité d’intégration dans leur propre environnement informatique.