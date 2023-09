Dell Technologies lance Dell APEX Cloud Platform pour Microsoft Azure

septembre 2023 par Marc Jacob

Il s’agit de la première offre de la gamme Dell APEX Cloud Platform et de la première solution disponible de la catégorie Premier Solution for Microsoft Azure Stack HCI. Cette nouvelle catégorie de solutions HCI Azure Stack ne comprend que les plateformes qui offrent le meilleur délai de rentabilité pour le cloud hybride Azure grâce aux niveaux d’intégration les plus poussés de Microsoft.

Les plateformes Dell APEX Cloud sont des infrastructures de nouvelle génération qui assurent des opérations performantes et un meilleur contrôle du placement des charges de travail en élargissant le choix d’écosystème cloud sur site. Ces plateformes garantissent aux utilisateurs une plus grande flexibilité et une protection de leurs investissements dans le temps en regroupant le meilleur de l’innovation Dell en matière de gestion et d’orchestration automatisées de l’infrastructure de stockage défini par logiciel et de calcul de nouvelle génération.

La possibilité d’étendre les services cloud Azure aux environnements sur site n’est pas négligeable. Selon une étude ESG sur les tendances en matière de déploiement d’applications multicloud, 48 % des clients interrogés privilégient les déploiements sur site[1]. Dell APEX Cloud Platform for Azure offre aux utilisateurs un moyen simple d’intégrer Microsoft Azure à leur datacenter et à leurs sites périphériques.

Cette nouvelle plateforme s’appuie sur des décennies de collaboration entre Dell et Microsoft. Elle est issue de la combinaison de l’expertise de Dell en matière de gestion, d’orchestration pilotées par logiciel et de stockage défini par logiciel et du leadership de Microsoft en matière de services cloud et d’orchestration de conteneurs.

Amélioration du cloud hybride Azure

La solution Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure est conçue pour répondre à différentes priorités IT :

• Simplifier la gestion : Cette nouvelle offre permet d’assurer la cohérence des opérations Azure sur site ou dans le cloud public grâce à l’intégration native d’Azure Arc. L’intégration approfondie et l’automatisation poussée permises par le logiciel de base Dell APEX Cloud Platform donnent aux clients de nouveaux avantages. À titre d’exemple, l’assistant de déploiement automatisé réduit de 88 % le nombre d’étapes de déploiement par rapport aux systèmes intégrés existants, générant ainsi un gain de temps considérable lors du déploiement de la plateforme.

• Accélérer le livrable des applications : Grâce à la fourniture optimisée d’Azure Kubernetes Service (AKS) hybride, et de services d’applications et de données compatibles avec Arc, la plateforme permet d’accélérer la mise à disposition des applications. Les clients pourront bénéficier d’une gestion simplifiée grâce à une intégration poussée et à des outils courants. Les utilisateurs peuvent également appliquer des politiques de sécurité et de conformité cohérentes à l’ensemble du paysage Azure grâce à l’intégration avec les services de gestion et de gouvernance centralisés d’Azure.

• Un meilleur délai de rentabilité : Pour garantir aux clients le meilleur délai de rentabilité et un support complet continu, Dell ProSupport Infrastructure Suite propose une source de support unique au niveau de la solution pour le matériel Dell, les logiciels système et Azure HCI. Le diagnostic sur site, la résidence, la migration, l’élimination des données et les services de formation couvrent toutes les tâches généralement requises au sein d’un environnement multicloud, ce qui permet au personnel sur site de se concentrer sur d’autres priorités.

Aller au-delà des attentes

Alors que la nouvelle catégorie Premier Solutions for Azure Stack HCI représente le plus haut niveau d’automatisation, d’intégration et de collaboration requis avec Microsoft, Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure va encore plus loin.

• Gestion du cycle de vie : La plateforme Dell APEX Cloud Platform pour Microsoft Azure met à disposition quasi instantanément les nouvelles versions et les corrections dans un délai de quatre heures seulement après une notification de Microsoft. Assurer la conformité continue de l’ensemble de l’infrastructure est garantie grâce à la gestion du cycle de vie de celle-ci depuis une interface unique de contrôle.

• Automatisation unique : La plateforme offre une extension automatisée des clusters, qui permet de compléter rapidement l’infrastructure sur site pour répondre aux exigences en matière de charges de travail.

• Offres pour l’Edge : prochainement des nœuds spécialisés basés sur la plateforme serveur Dell PowerEdge XR4000 seront ajoutés pour l’Edge, afin d’aider les clients à étendre Azure à la périphérie tout en minimisant les coûts, l’encombrement et le niveau de complexité.

• Flexibilité ultime : les configurations de stockage additionnelles seront bientôt prises en charge avec le stockage défini par logiciel Dell, la seule offre du marché à prendre en charge l’évolution linéaire des ressources de stockage indépendamment des ressources de calcul, aidant ainsi les clients à répondre aux charges de travail nécessitant des performances et une évolutivité variées.

[1] ESG : « Multi-cloud Application Deployment and Decision Making », mai 2023