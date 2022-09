Dell Technologies et VMware présentent des solutions pour une offre Multicloud et Edge optimisée

août 2022 par Marc Jacob

Dell Technologies présente de nouvelles solutions d’infrastructure conçues conjointement avec VMware pour offrir aux entreprises qui adoptent des stratégies Multicloud et Edge un niveau d’automatisation élevé et des performances accrues.

Les données et les applications d’entreprise ne cessent de croître dans des environnements Multicloud, du Edge, aux Clouds publics et privés. De nombreuses entreprises ont déjà adopté une approche Multicloud et le nombre d’applications exécutées dans l’Edge augmentera de 800 % d’ici 2024.[i]

Dell présente plusieurs nouveaux systèmes VxRail et intègre des optimisations logicielles qui améliorent les performances On-Premises et pour le Edge, dont une solution DPU basée sur une infrastructure HCI et conçue conjointement avec VMware, une première sur le marché.[ii]

• Amélioration des performances du système : résultat de la co-ingénierie avec VMware et du projet Project Monterey, les systèmes VxRail prennent en charge le nouveau logiciel VMware vSphere 8 qui a été réarchitecturé pour fonctionner sur les DPU. Les clients peuvent optimiser les performances des applications et de l’infrastructure réseau, ainsi que le coût total de possession, en déplaçant ces services de l’unité centrale du système vers sa nouvelle unité centrale embarquée.

• Gestion de charges de travail exigeantes : certains systèmes VxRail prennent désormais en charge la nouvelle architecture vSANEnterprise Storage Architecture (ESA) de VMware. Avec une optimisation des performances de vSAN allant jusqu’à 4 fois, les clients peuvent prendre en charge les applications critiques les plus exigeantes.[iii]

• Les plus petits systèmes Edge : les nœuds modulaires VxRail rugged offrent des performances et une évolutivité élevée dans les châssis les plus compacts sur le marché.[iv] Les nœuds modulaires conviennent parfaitement aux cas d’utilisation Edge, notamment dans les domaines de la santé, de l’énergie, des services et des villes connectées.[v]

Dell APEX étend la prise en charge Multicloud et Edge pour les environnements VMware

Dell ajoute également de nouvelles offres à son portefeuille APEX pour les charges de travail VMware, qui accélèrent le développement d’applications natives dans le Cloud et permettent de mieux allouer les ressources de calcul et de stockage pour les applications Edge.

APEX Cloud Services with VMware Cloud intègre les services VMware Tanzu Kubernetes Grid, qui permettent aux équipes informatiques d’aider les développeurs à gagner du temps en utilisant une approche du développement d’applications basée sur les conteneurs. Avec les services Tanzu gérées par Dell, les clients peuvent provisionner des clusters Kubernetes via l’interface utilisateur vSphere. Les organisations pourront également accélérer leurs efforts de développement en créant, testant et exécutant des applications Cloud-native sur la même plateforme que les applications traditionnelles. APEX Private Cloud et APEX Hybrid Cloud offrent de nouvelles options de calcul seul qui permettent aux clients de prendre en charge davantage de charges de travail et d’accroître l’efficacité de l’infrastructure en faisant évoluer indépendamment les ressources de calcul et de stockage. Les entreprises peuvent commencer à petite échelle et faire évoluer leur infrastructure en fonction des leurs besoins informatiques. Elles peuvent également utiliser les services de stockage de données d’entreprise de Dell, en connectant les instances de calcul seules au stockage Dell, ainsi qu’aux services de stockage de données APEX.

Dell Validated Designs for AI – AutoML utilise l’IA afin de démocratiser les Data Sciences

Dell Validated Designs for AI - Automatic Machine Learning (AutoML) utilise des modèles d’apprentissage automatique pour aider les spécialistes des données de tous niveaux à développer des applications alimentées par l’IA. La solution comprend des configurations testées et éprouvées de l’infrastructure hyperconvergée Dell VxRail avec les logiciels H2O.ai, NVIDIA et VMware pour aider les utilisateurs à accélérer le temps de compréhension des données grâce à une automatisation qui fournit des modèles d’IA jusqu’à 18 fois plus rapides.

Les entreprises font état d’une réduction de 20 %[vi] du délai de rentabilisation avec Dell Validated Designs for AI, ce qui permet aux spécialistes des données de tous niveaux de développer plus rapidement des applications alimentées par l’IA. VMware Tanzu dans Dell Validated Designs for AI offre d’ailleurs une plus grande sécurité des conteneurs et permet aux clients d’exécuter l’IA à la périphérie en utilisant les services VMware Tanzu.

Disponibilités :

• Les nouvelles solutions Dell VxRail seront disponibles au niveau mondial à partir du second semestre 2022.

• VMware Tanzu Kubernetes pour les services APEX Cloud avec VMware Cloud est disponible dès maintenant en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

• Les mises à jour APEX Private Cloud et APEX Hybrid Cloud seront disponibles en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne en septembre.

• Dell Validated Designs for AI - Automatic Machine Learning (AutoML) est disponible dès maintenant au niveau mondial.

[i] Basé sur une étude de Vanson Bourne commandée par Dell Technologies, « Global Data Protection Index 2021 Snapshot », réalisée dans la période février - avril 2021.

[ii] Basé sur une analyse interne des informations disponibles publiquement, 29 juin 2022.

[iii] Basé sur une enquête interne de VMware. Les résultats réels peuvent varier.

[iv] Basé sur une analyse interne de Dell, août 2022.

[v] Basé sur une analyse de Dell, août 2022. Disponibilité prévue pour janvier 2023.

[vi] Étude Forrester Total Economic Impact™ Study of Dell Validated Designs for AI, commandée par Dell Technologies et AMD, août 2022. Les résultats réels peuvent varier.