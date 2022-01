Dell Technologies enrichit son portefeuille de solutions Cloud en France avec APEX Data Storage Services

janvier 2022 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce le déploiement d’APEX Data Storage Services en France. Le portefeuille de solutions de stockage évolutives et flexibles peut être déployé sur site ou dans un datacenter International Business Exchange™ (IBX®) d’Equinix, sécurisé et géré par Dell. Les clients pourront accroître leurs charges de travail et la gestion de leur infrastructure où qu’ils soient, tout en optimisant les coûts de stockage.

Selon une étude Gartner, plus de 50 % de la capacité de stockage nouvellement déployée sera vendue As-a-Service ou sous forme d’abonnement en 2024, contre moins de 15 % en 2020[1]. APEX Data Storage Services propose le portefeuille de stockage As-a-Service le plus vaste du marché[2]. Grâce à une expérience cloud sur-mesure, les clients paient uniquement pour la capacité de stockage qu’ils utilisent et peuvent faire évoluer leur infrastructure selon leur besoin.

Le portefeuille intègre également APEX File Services, qui offre désormais des fonctionnalités en mode objet avec prise en charge du protocole S3, pour étendre les cas d’utilisation, dont le développement d’applications cloud-native sans avoir à dupliquer les données. Cette approche permet aux clients de faire évoluer leurs applications pour une plus grande agilité et un pilotage optimisé.

Comment fonctionnent APEX Data Storage Services ?

Les entreprises peuvent choisir parmi trois niveaux de performances pour APEX Block and File Services, disponibles pour une durée d’un ou trois ans, avec des options capacitives à partir de 50 téraoctets. Les clients peuvent facilement se doter de ressources de stockage additionnelles par le biais de l’APEX Console, un outil Web qui offre une expérience unique et transparente aux organisations permettant de piloter leur projet. Les organisations peuvent ainsi monitorer la capacité, les performances et les coûts d’utilisation en temps réel, et ajuster leur consommation si nécessaire. Une étude récente de Forrester Consulting commanditée par Dell[3] sur APEX Data Storage Services révèle que les clients peuvent réduire considérablement les coûts de planification et d’approvisionnement de leurs solutions de stockage, tout en optimisant l’efficacité de leurs spécialistes.

Le déploiement avec Equinix

APEX Data Storage Services permet aux entreprises qui cherchent à simplifier leurs opérations et à réduire les difficultés liées à la gestion des data centers peuvent déployer rapidement et simplement APEX Data Storage Services, dans un data center IBX d’Equinix, administré par Dell. L’infrastructure appartient à Dell qui en assure la gestion et la facturation. Les clients ont accès à une infrastructure qui peut être déployée dans le monde entier, à des capacités multi-cloud, à des technologies de pointe et à une expertise. Ces derniers ont ainsi accès au cloud public sans perdre le contrôle de leurs données.

"APEX Data Storage Services offre aux organisations une maîtrise complète de leurs solutions de stockage", a déclaré Stéphane Huet, GM & SVP France, Dell Technologies. "Nous accompagnons nos clients français afin qu’ils puissent choisir les solutions de stockage As-a-Service les plus pertinentes et les plus innovantes, au plus proche de leurs attentes."

Des opportunités pour nos partenaires revendeurs et distributeurs en France

APEX permet à nos partenaires et distributeurs de proposer à leurs clients des solutions IT flexibles et simplifiées. Nos partenaires fournisseurs de services Cloud peuvent également héberger APEX Data Storage Services pour le compte de leurs clients.