Dell Technologies dévoile sa stratégie de ventes stockage « Partner First » priorisant les partenaires

août 2023 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce, sa stratégie de ventes pour les solutions de stockage : « Partner First Strategy for Storage », qui s’appliquera à plus de 99% des clients et prospects.

Cette nouvelle stratégie de ventes combine l’expertise et la couverture géographique des partenaires de Dell aux compétences des équipes Dell et à l’offre de solutions de stockage leader du marché, intégrant les solutions de data protection, et permettra d’offrir aux clients des bénéfices significatifs.

A partir d’aujourd’hui, Dell :

Rémunèrera davantage ses forces de ventes pour la vente des gammes stockage via ses partenaires.

Assurera une plus grande prédictibilité de l’engagement en multipliant par 4 le nombre de comptes éligibles « Partner of Records » pour le stockage.

Pour plus d’information, consultez la Page LinkedIn Partenaires.

« L’engagement de Dell dans le channel se renforce. Nous nous appuyons sur des années de collaboration avec notre écosystème de partenaires pour accélérer la transformation au service de nos clients. » déclare Michael Dell, chairman and chief executive officer, Dell Technologies. « Cette stratégie « Partner First for Storage » étend notre engagement vis-à-vis de nos partenaires et unis nos forces, celles de nos partenaires de nos équipes et de nos solutions.