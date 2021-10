Dell Technologies dévoile de nouveaux serveurs PowerEdge

octobre 2021 par Marc Jacob

A l’heure où l’Edge computing est omniprésent, la gestion des données ne se limite plus seulement aux data centers. Grâce à des modèles de plus en plus distribués, les organisations sont en mesure de se doter d’une infrastructure qui étend le traitement des informations là où elles sont capables de créer de la valeur ajoutée.

Dell Technologies propose une gamme de serveurs adaptée à l’ère de l’Edge computing et enrichit aujourd’hui son offre PowerEdge avec des nouveaux modèles dotés de processeurs Intel® Xeon®, en format rack et tour.

À destination des petites et moyennes entreprises, ainsi que des grandes organisations, ces serveurs ont été conçus pour assumer les charges de travail les plus critiques, en garantissant un traitement de données sécurisé avec une faible latence.

Dell EMC PowerEdge T550, alimenté par des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ème génération, est un puissant serveur tour à deux sockets. Évolutif, flexible et performant, il gère les charges de travail les plus avancées, telles que l’IA, la virtualisation, l’imagerie médicale ou le stockage software-defined. Comme le reste de la gamme PowerEdge, il est conçu pour être silencieux, produire peu de chaleur, et s’adapte ainsi à une utilisation de bureau.

L’offre d’entrée de gamme se compose de deux modèles rack (PowerEdge R250 et PowerEdge R350) et de deux modèles tours (PowerEdge T150 et PowerEdge T350), tous construits avec des processeurs Intel® Xeon® E-2300 qui fournissent d’importantes capacités de calcul, de mémoire et de stockage. Ils sont aussi très peu encombrants : le châssis du modèle T350 a été réduit de 37 % par rapport à la génération précédente, idéal pour des environnements de travail en périphérie, tels qu’une succursale, un centre de logistique, un point d’accueil ou de vente.

Chaque serveur PowerEdge intègre une architecture cyber-résiliente et fonctionne avec les solutions OpenManage, qui offrent une automatisation et une gestion intelligente de l’infrastructure, afin que les équipes informatiques puissent consacrer moins de temps à la maintenance et se concentrer sur des aspects plus stratégiques.

Disponibilité :

Les serveurs T150, T350, R250 et R350 sont déjà disponibles.

Le serveur T550 sera bientôt disponible.