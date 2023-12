Dell Technologies annonce d’importantes mises à jour en matière de stockage de données

décembre 2023 par Marc Jacob

Dell Technologies annonce d’importantes mises à jour en matière de stockage de données et obtient la certification de son infrastructure avec NVIDIA DGX SuperPOD, afin de donner aux organisations les moyens d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA et de l’IA générative.

Répondre aux besoins de performances élevées et d’efficacité pour le stockage IA

Les nouvelles mises à jour de Dell PowerScale, le système de stockage de fichiers scale-out le plus flexible1, le plus sécurisé2 et le plus efficace3 du marché, répondent aux demandes croissantes des clients souhaitant des performances accrues en matière d’IA et IA générative.

Avec les optimisations apportées au logiciel PowerScale OneFS, les entreprises peuvent maintenant préparer, entraîner, ajuster et exploiter des modèles d’IA plus rapidement. Grâce aux nouveaux systèmes de stockage all-flash PowerScale basés sur des serveurs Dell PowerEdge dernière génération, elles verront leurs performances en streaming doubler, en lecture4 et en écriture5.

PowerScale proposera une nouvelle capacité de scale-out intelligente afin d’optimiser les performances de chaque nœud de calcul pour une meilleure utilisation du GPU, qui permet d’accélérer le traitement des données pour l’entraînement, la validationet l’inférence de l’IA.

Dell PowerScale obtient la validation pour NVIDIA DGX SuperPOD

Grâce à la collaboration entre Dell et NVIDIA, les clients pourront aussi profiter de la combinaison validée des systèmes NVIDIA DGX, du stockage Dell PowerScale et des réseaux Quantum-2 InfiniBand et Spectrum Ethernet de NVIDIA, afin de bénéficier d’un stockage IA plus rapide et efficace. PowerScale devrait s’imposer comme la première solution de stockage Ethernet validée pour NVIDIA DGX SuperPOD, le système d’infrastructure IA clé en main de NVIDIA pour les datacenters.

Grâce à cette validation, les clients vont pouvoir accélérer leurs initiatives d’IA et d’IA générative en toute sérénité avec le stockage en réseau de Dell6. NVIDIA DGX SuperPOD intègre la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise pour fournir une solution de supercalcul IA complète, sécurisée et stable.

Appliquer l’IA aux données, où qu’elles se trouvent

Alors que près de 87 % des entreprises adoptent des stratégies multicloud7, Dell laisse à ses clients la liberté de traiter leurs données là où ils le souhaitent : sur site, à la périphérie (Edge) ou dans des clouds publics.

Dell APEX File Storage for Microsoft Azure, le dernier né de la gamme Dell APEX Storage for Public Cloud, offre des services de données de niveau entreprise et performances et des fonctionnalités exceptionnelles pour Microsoft Azure. Les clients pourront facilement répondre aux besoins des applications d’IA et d’apprentissage automatique gourmandes en ressources, comme Azure OpenAI Service et Azure AI Vision.

Dell APEX File Storage pour AWS et Azure permet aux entreprises d’exploiter des workflows d’IA et d’IA générative cloud-native sur des données hébergées dans des clouds publics ou sur site, tout en améliorant la circulation des données. Par exemple, grâce à la collaboration de Dell avec Databricks, les clients peuvent faire leur choix parmi une variété de grands modèles de langage (LLM) et utiliser les bibliothèques de Databricks MosaicML pour réentraîner un modèle de base avec leurs données propriétaires stockées dans Dell APEX File Storage, pour une flexibilité accrue dans les environnements multicloud.

Cette collaboration avec Databricks repose sur les partenariats de l’écosystème de gestion des données de Dell pour aider les entreprises à accélérer leurs initiatives d’IA et d’analyse. De plus, avec le data lakehouse ouvert et moderne prévu par Dell, les clients peuvent extraire des enseignements des données indépendamment de leur emplacement grâce à l’intégration du logiciel analytique de Starburst aux serveurs Dell PowerEdge et aux systèmes de stockage de fichiers et en mode objet, Dell PowerScale, Dell ECS et Dell ObjectScale.

Disponibilité

• Les mises à jour de Dell PowerScale OneFS seront disponibles au niveau mondial courant du mois.

• Les systèmes Dell PowerScale all-flash nouvelle génération et la nouvelle fonction scale-out intelligente seront disponibles au niveau mondial au cours du premier semestre 2024.

• Dell PowerScale est en cours de certificationpar NVIDIA DGX SuperPOD et devrait être finalisée au premier trimestre 2024.

• Dell APEX for File Storage pour Microsoft Azure sera disponible au niveau mondial au cours du premier semestre 2024.

• L’intégration de Dell APEX for File Storage aux solutions Databricks et MosaicML est disponible sur AWS dès aujourd’hui et sera disponible sur Microsoft Azure au cours du premier semestre 2024.