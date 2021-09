Dell Technologies améliore ses solutions en renforçant le volet sécurité

septembre 2021 par Marc Jacob

Les nouveaux services de support et solutions de sécurité de Dell Technologies aident les équipes IT à offrir des expériences PC de pointe, plus sécurisées et intelligentes. Les fonctionnalités ajoutées à la suite ProSupport pour PC s’appuient sur l’intelligence artificielle avec une disponibilité continue pour rendre le support IT plus simple et personnalisable. Dell propose également de nouvelles offres de sécurité pour les terminaux afin de garantir un niveau de sécurité inédit sur les PC professionnels les plus sûrs du marché[1] ; grâce à de nouvelles options de vérification de la sécurité et des mesures de protection supplémentaires en amont du système d’exploitation.

La suite ProSupport pour PC maximise la productivité et la disponibilité des équipements grâce à de nouvelles fonctionnalités de personnalisation du support IT

Selon une étude récente de Forrester Consulting[2], 70 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans le télétravail au cours de l’année. Avec la suite ProSupport pour PC, les responsables IT peuvent maintenant personnaliser et automatiser leurs services d’assistance aux collaborateurs, tout en optimisant leurs PC. Les nouvelles fonctionnalités de la suite intègrent :

Outils de gestion IT personnalisables : avec ses nouvelles fonctionnalités de gestion et de déploiement des catalogues de mises à jour, la suite ProSupport pour PC s’impose comme le premier service de support permettant aux responsables IT de mettre à jour le BIOS, les pilotes, le firmware et les applications Dell de manière automatisée et à distance. Et de personnaliser le regroupement et la gestion de ces mises à jour[3].

Informations personnalisées et utiles sur les PC, regroupées dans un espace unique : pour la première fois, les responsables IT peuvent consulter l’état, l’expérience applicative et les scores de sécurité de l’ensemble de leur parc de PC Dell en un coup d’œil[4]. Ils peuvent utiliser ces scores au fil du temps pour mettre en lumière des tendances de performance et pour agir immédiatement et à distance, lorsque nécessaire. En s’appuyant notamment sur des recommandations sur mesure et des indicateurs d’utilisation fournis par le logiciel de support basé sur l’IA de Dell Technologies[5].

Workflows personnalisés et à distance : grâce à un moteur de règles personnalisées permettant de définir et de gérer les workflows de correction à l’échelle et à distance, les responsables IT peuvent également spécifier à l’avance qui recevra les mises à jour automatiquement, et la manière dont ces dernières seront administrées.

Fonctionnalités de la suite ProSupport PC disponibles pour les revendeurs et leurs clients : Les revendeurs de Dell peuvent tirer pleinement parti de ce support basé sur l’IA, de ces outils et du portail dans la suite ProSupport sur PC. Ils peuvent consulter et gérer l’expérience de support pour plusieurs organisations différentes à l’aide de SupportAssist dans TechDirect. Et ils peuvent également s’appuyer sur l’expertise de Dell Technologies pour relever leurs défis client au cas par cas, ou à l’échelle du parc informatique.

« Le rôle de l’IT n’a jamais été aussi important. Si sa mission reste inchangée — garantir la productivité des collaborateurs et le bon fonctionnement des systèmes en permanence — l’aspect logistique est considérablement plus complexe aujourd’hui, en particulier avec l’augmentation continue des volumes de données et des possibilités amenées par le Edge Computing » explique Doug Schmitt, président des Services chez Dell Technologies. « Notre approche des services de support IT repose sur une philosophie pilotée par l’IA, adaptative, toujours active, ancrée dans le contexte actuel et en phase avec les besoins client de demain. Pour aller à l’essentiel, ces nouvelles capacités visent à aider les responsables IT à anticiper et à garder une longueur d’avance, tout en permettant aux employés à travers le monde de continuer à collaborer et à innover sans interruption. »

Des innovations pour le portefeuille de PC professionnels

Le passage rapide au télétravail, l’utilisation accrue des applications cloud et les nouvelles approches pour la productivité des employés ont généré de nouveaux vecteurs d’attaque au niveau des terminaux. Chaque entreprise est une cible potentielle, quel que soit son emplacement, son secteur et sa taille, à l’heure où les menaces continuent de gagner en sophistication et sont de plus en plus difficiles à détecter. Des récentes données montrent que 44 % des organisations ont subi au moins une attaque matérielle ou BIOS au cours des 12 derniers mois[6]. Pour être efficaces, les stratégies de sécurité des terminaux doivent couvrir toute la surface d’attaque, y compris les équipements et les firmware de la chaîne d’approvisionnement.

Grâce aux fonctionnalités Dell Trusted Services, les PC professionnels sont protégés tout au long de la chaîne logistique et du cycle de vie. Cette suite complète de solutions de sécurité en amont et en aval du système d’exploitation (OS) utilise des informations et aide les entreprises à éviter, détecter et gérer les menaces grâce à une optimisation du délai de détection moyen (MTTD) et du délai de réponse moyen (MTTR).

Dell Technologies s’appuie sur sa position de leader en proposant de nouvelles fonctionnalités de sécurité, par exemple :

Intel Management Engine (ME) Verification : offre une fonctionnalité inédite sur le marché en vérifiant le firmware système critique et en détectant les modifications non autorisées, tout en assurant une performance système élevée. La version initiale d’Intel ME Verification cible les processus de boot essentiels à la sécurité du système et fournit des couches supplémentaires de sécurité sous l’OS.

Intégration Dell Trusted Device Security Information and Event Management (SIEM) : offre aux clients une visibilité complète des événements de sécurité critiques sous l’OS, via leurs tableaux de bord Splunk. Elle permet à l’entreprise d’effectuer une analyse complète de son état de sécurité et de tirer plus de valeur de ses investissements de sécurité existants.

Disponibilité

Les nouvelles fonctionnalités de la suite ProSupport pour PC seront disponibles aux clients nouveaux et existants directement et via les revendeurs Dell dans le monde entier à partir du 19 octobre.

Intel ME Verification et l’intégration Dell Trusted Device SIEM sont disponibles dès aujourd’hui.