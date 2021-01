Dell EMC PowerStore Metro Node automatise la continuité des activités

janvier 2021 par Marc Jacob

Partout dans le monde, les réglementations exigent l’écriture miroir synchrone pour éviter les pannes et les pertes de données critiques. Les entreprises doivent également disposer d’un plan de continuité d’ activité et d’un plan de reprise après un sinistre informatique, afin d’assurer une « disponibilité continue » et que leurs données restent intactes et à jour en cas de panne sur site ou dans leur datacenter. En outre, peu d’entreprises peuvent maintenir leurs opérations de datacenter 24 heures sur 24 : par conséquent, les plans de continuité d’ activité nécessitent souvent un basculement de site automatique en cas de panne, pour limiter les risques de perte de données critiques. Dans ce contexte, Dell Technologies lance Dell EMC PowerStore Metro Node, une solution spécialement conçue pour assurer la continuité des activités.

Une perte de données maximale admissible et un objectif de délai de récupération de zéro

Contrairement à d’autres solutions actives-passives disponibles sur le marché, Metro Node offre de véritables configurations Metro actives-actives grâce à l’écriture simultanée sur les deux sites et peut assurer une perte de données maximale admissible (RPO, Recovery Point Objective) et un objectif de délai de récupération (RTO, Recovery Time Objective) de zéro. Une RPO de zéro signifie que la perte de données doit être nulle. Un RTO de zéro signifie que le temps de récupération est nul ou instantané. De plus, PowerStore Metro Node est conçu pour lancer automatiquement le basculement instantané du site grâce à sa technologie témoin de machine virtuelle (VM).

Pourquoi la réplication Metro est-elle importante pour la continuité des activités ?

Seule la réplication synchrone Metro, qui inclut des systèmes de stockage entièrement mis en miroir, avec une configuration active-active, peut assurer une RPO et un RTO de zéro. En déployant PowerStore Metro Node, les données de l’entreprise resteront disponibles et accessibles en permanence grâce à des seuils Round Trip Time (RTT) Metro de moins de 10 millisecondes.

Principaux avantages de Metro Node :

• Granularité au niveau volume/LUN – permet la réplication de LUN spécifiques pour une granularité applicative, ce qui réduit considérablement le coût total de possession et améliore la flexibilité en laissant le choix des worklaods à répliquer.

• Ajout de groupes de cohérence sans interruption – offre une flexibilité opérationnelle sans temps d’arrêt, ce qui permet d’ajouter ou de supprimer des volumes dans les groupes de cohérence sans interrompre la réplication.

• Compatibilité multi-plateforme – permet la réplication entre différents types de baies Dell EMC.

• Prévention de la dégradation des performances de la baie – la réplication des nœuds Metro n’a aucun impact sur les performances de la baie de stockage.

• Aucun logiciel hôte supplémentaire – la solution est autonome et ne nécessite aucun déploiement de logiciel sur les hôtes ou un redémarrage de l’hôte.

• Multiples capacités et configurations – en plus de la réplication Metro synchrone, PowerStore Metro Node peut également prendre en charge des configurations locales pour la disponibilité continue des applications, la mobilité des données pour déplacer les charges de travail sans aucune perturbation et la mise à niveau des technologies de stockage sans interruption des applications.

• Format compact et hautes performances – le cluster PowerStore Metro Node est composé de deux unités 1U compatibles Fibre Channel 32 Gbit/s.