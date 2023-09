Defants est reconnue “Cool Vendor 2023” par Gartner dans le domaine des Modern SOC

septembre 2023 par Marc Jacob

Defants permet aux organisations de toutes tailles de bénéficier d’une réponse aux incidents et d’une anticipation efficaces et de pointe. Sa plateforme SaaS avancée, simple, intuitive et sécurisée mutualise plusieurs outils déjà utilisés par les experts. Elle permet ainsi à ces derniers de répondre de façon collaborative et automatisée aux enjeux opérationnels de l’investigation et de la réponse aux incidents de cybersécurité. Elle réduit le risque couru par les entreprises, en leur permettant d’être mieux préparées à détecter, répondre et se protéger efficacement contre les cyber-menaces, 24/7/365.

Par son système à la pointe de la cybersécurité elle :

permet d’anticiper et de répondre rapidement aux menaces,

donne accès aux experts en utilisant des techniques d’analyse sémantiques avancées,

assure la cohérence de l’analyse.