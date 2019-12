Deepfakes : Protégez vos informations… et la vérité

décembre 2019 par Commvault EMEA

Les récents progrès technologiques autour de la vidéo permettent aujourd’hui de créer facilement des clips qui, bien que faux, sont extrêmement convaincants. Pour le moment, ces clips vidéo ou audio sont trafiqués dans le but de mettre en valeur la technologie elle-même, ou pour prêter certains propos à des personnalités politiques.

Par exemple, une vidéo truquée de Mark Zuckerberg a été téléchargée sur Instagram, dans laquelle il semble dire de façon réaliste qu’il doit tout son contrôle sur les données Facebook à Spectre, l’organisation criminelle fictive des films de James Bond.

En quoi cela concerne-t-il la protection des données personnelles ? Si l’on se fie aux enseignements de l’Histoire, nul doute que cette technologie va continuer à s’améliorer et son utilisation à s’étendre. Aujourd’hui, ce sont des politiciens et de célèbres leaders dans le domaine de la technologie qui sont visés. Mais demain, ce seront potentiellement les concurrents d’une entreprise qui créeront des vidéos avec de fausses informations sur ses produits ou ses dirigeants, dans le seul but de la discréditer. Même en affirmant publiquement qu’il s’agit de fausses informations, ce type de vidéo se répand.

La protection des données est essentielle pour la gestion des crises

Bien que ce type de situation paraisse quelque peu, invraisemblable la meilleure façon de lutter contre les fausses informations est de mettre en valeur ou de rétablir la vérité avec agilité afin que les fausses informations soient clairement identifiées. Protéger ses données et notamment les ressources comme les clips vidéo, et être en mesure de les restaurer ou de les localiser rapidement peut aider à atténuer les inquiétudes des clients et des actionnaires. Ne pas être en mesure de le faire peut potentiellement causer d’importants dommages à l’entreprise, mais aussi à la carrière personnelle d’un individu victime d’un détournement.

Contrôle et flexibilité dans la protection des données

Pour être capable de répondre à une crise, les organisations doivent garder le contrôle sur leurs données. Quelle qu’en soit la nature (documents, données d’application ou vidéos d’entreprise), elles doivent être protégées et disponibles à tout moment. Elles doivent être également simples d’accès, par le biais d’une recherche qui prenne en compte le stockage sur site et dans le cloud. Avec une telle stratégie, les responsables d’une entreprise victime d’une opération de discrédit au moyen de deepfake, pourra rapidement dissiper les mensonges et rétablir la vérité.

Les entreprises qui ne gèrent pas correctement leurs données se mettent potentiellement en danger et ses dirigeants devraient se poser 2 questions simples :

o Puis-je trouver rapidement des données, dans un format utilisable en cas de crise de communication ?

o En cas d’action judiciaire, suis-je prêt à rappeler les informations de toutes mes sauvegardes, y compris celles de produits de sauvegarde hérités et rarement utilisés ?