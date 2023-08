Deepfake Audio créés par les nouvelles IA les Commentaires de Shawn Surber de Tanium

août 2023 par Shawn Surber de Tanium

“Les deepfakes audio peuvent être très convaincants et

s’améliorent de jour en jour. Une étude récente de l’University

College London au Royaume-Uni a dévoilé des chiffres surprenants sur

l’efficacité de la technologie des deepfakes audio. Selon cette étude,

même des auditeurs capables de détecter ces impostures ont été

dupés dans 25 % des cas. À mesure que la technologie de l’IA

progresse, ce chiffre est susceptible d’augmenter, ce qui accroît les

risques potentiels associés aux imitations de type "deepfake". Ce qui

rend les contrefaçons audio particulièrement dangereuses, c’est leur

capacité à jouer sur les émotions humaines. La voix à l’autre bout

du fil peut être une contrefaçon bien conçue, destinée à exploiter

les sentiments de compassion, de peur ou d’urgence de la victime."_

"Imaginez que vous receviez un appel téléphonique tard dans la nuit

d’une personne prétendant être un membre de votre famille, implorant

de l’aide en urgence. Si l’on ajoute à cela la distorsion naturelle des

lignes téléphoniques, qui masque encore davantage les imperfections de

l’imitation, l’impression d’authenticité peut être impressionnante. La

situation hypothétique d’un "petit-fils" appelant tard dans la nuit

pour demander de l’argent pour une caution et priant son père de garder

le secret n’est pas une simple fiction. C’est arrivé à l’un de mes

amis et de nombreux cas d’escroqueries utilisant précisément ces

tactiques ont été signalés, ciblant les personnes âgées ou celles

qui peuvent être plus sensibles aux appels émotionnels. Les appels

surviennent souvent à des moments où les défenses de la victime sont

abaissées, créant un sentiment d’urgence qui laisse peu de place à

l’esprit critique. Ce cocktail de réalisme et de manipulation

émotionnelle peut avoir des conséquences dévastatrices."_

"Nous pouvons nous attendre à une amélioration continue des deepfake

audio dans un avenir très proche, car la technologie s’améliore et les

gens continuent à publier des contenus accessibles au public sur les

médias sociaux, y compris leurs propres voix dans des situations

normales et stressantes. La détection d’un deepfake peut être

difficile et exige de l’auditeur qu’il soit calme et qu’il fasse

confiance à son instinct. Selon l’étude universitaire, les anglophones

détectent le plus souvent les deepfakes en raison d’une respiration

anormale, tandis que les personnes parlant le Mandarin détectent des

anomalies dans la fluidité, le rythme et la cadence. Ainsi, même si

les clés pour reconnaître un deepfake audio peuvent varier en fonction

de la langue ou de la culture, si vous pensez être la cible d’un

deepfake, la clé est de faire confiance à votre instinct. Si vous avez

l’impression que quelque chose ne va pas, c’est probablement le cas.

Posez des questions sans rapport avec le sujet, modifiez la nature et la

cadence de votre discours et dites même quelque chose que vous ne

diriez pas normalement à la personne qui vous appelle, juste pour

jauger sa réaction. S’il ne s’agit pas d’un deepfake, vous pourrez en

rire avec lui plus tard, mais si c’est le cas, vous venez peut-être

d’éviter une escroquerie.”_