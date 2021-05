Deep Instinct nomme Rodolphe Moreno Directeur de l’Europe du Sud

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Fort d’une expérience de 25 ans dans la sécurité informatique et les réseaux, Rodolphe Moreno a auparavant exercé des fonctions similaires au sein de plusieurs éditeurs de solutions cybersécurité et réseaux, tels que VMWare, AVI Networks, Infoblox et NTT. Ces postes lui ont notamment permis de développer de solides relations avec les utilisateurs finaux et une expertise des ventes avec des grandes entreprises et fournisseurs de services en Europe du Sud (France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, dans les pays africains francophones et en Israël).

Depuis l’arrivée de Guillaume Maguet (expert de la sécurité du Endpoint avec 15 ans d’expériences), en février 2021, au poste de Senior Sales Engineer, Rodolphe Moreno est entouré d’une équipe de 4 personnes pour couvrir le marché français et souhaite doubler les effectifs d’ici la fin de l’année. Il a également pour mission de recruter et d’animer le réseau de partenaires et d’intégrateurs de Deep Instinct.