Deep Instinct lance une garantie de 2,5 millions d’euros contre les ransomwares, en France

janvier 2022 par Marc Jacob

Deep Instinct annonce le lancement, sur le marché français, d’une garantie associée de ces produits de sécurité Endpoint sur 2 aspects de la solution. Tout d’abord la garantie d’un taux de faux positifs bas (réduction de 99 % du nombre d’alertes grâce à l’élimination des faux positifs), et ensuite une garantie dans le cas où une attaque s’exécute. Deep Instinct prévoit une indemnisation de ses clients allant jusqu’à 2,5 millions d’euros (pour un minimum de 5000 endpoints et d’un contrat de deux ans). Afin d’offrir les meilleures garanties du secteur à ses clients, Deep Instinct collabore avec Munich Re, l’un des principaux réassureurs du monde.

Les cyberattaques ne cessent d’augmenter et sont de plus en plus sophistiquées. Entre 2019 et 2020, les attaques par ransomware ont augmenté de 435 %*. Cette tendance n’est donc pas prête de s’arrêter. Avec ses nouvelles offres, Deep Instinct démontre son engagement auprès de ses clients à les prévenir au mieux d’une cyberattaque, en lançant la seule garantie du secteur contre les faux positifs. Les prestations Standard et Premium proposent un service d’assistance (conseils et supports) par une équipe d’experts.

En effet, les taux élevés de faux positifs sapent l’efficacité et la productivité des équipes SecOps, car leurs identifications représentent des tâches d’administration superflues qui empêchent de se consacrer à des activités autrement plus stratégiques. En réduisant drastiquement les alertes sur les faux positifs, les équipes de sécurité gagnent en efficacité et le coût total de possession peut ainsi être comprimé. Deep Instinct garantit que les clients ne connaîtront pas plus de 0,1 % de fausse alerte par appareil et par trimestre pendant deux trimestres consécutifs. Le montant de l’indemnisation en cas d’attaque réussie varie en fonction du nombre de terminaux déployés chez le client et peut atteindre jusqu’à 2,5 millions d’euros. Aucun autre fournisseur en cybersécurité ne propose une telle garantie de performance.

La garantie Deep Instinct a été développée en collaboration avec Munich Re. Ses experts ont effectué un contrôle préalable complet de la technologie Deep Instinct sur le site de recherche de l’entreprise à Tel Aviv. Munich Re soutient Deep Instinct avec la solution d’assurance aiSureTM. Cela permet à Deep Instinct de garantir la performance de son logiciel d’intelligence artificielle basé sur l’apprentissage en profondeur et d’ajouter une composante financière supplémentaire à ses produits hautement efficaces de protection contre les cyber-risques opérationnels.

Ces garanties sont déjà effectives aux États-Unis, au Canada, au Royaume Uni, en Allemagne et en France.

*Etude Deep Instinct : Cyber Threat Landscape 2020