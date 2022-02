Deep Instinct accueille deux nouveaux experts en cybersécurité au sein de son équipe de direction

février 2022 par Marc Jacob

Deep Instinct annonce l’arrivée de deux experts reconnus en sécurité dans son équipe de direction. Yariv Fishman rejoint le groupe en tant que vice-président des produits, et Ofir Arkin en tant que vice-président de la recherche et du développement (R&D), afin d’aider l’entreprise à développer sa feuille de route technologique pour 2022 et au-delà.

En tant que vice-président chargé des produits, Yariv Fishman est responsable de la stratégie, de la vision et de l’exécution de la feuille de route des produits de Deep Instinct, afin de devenir le leader du marché dans un certain nombre de domaines cybernétiques, allant des plateformes de protection des points d’extrémité (EPP) à la sécurité du cloud.

M. Fishman a plus de 20 ans d’expérience de direction spécifiquement axée sur la cybersécurité. Avant de rejoindre Deep Instinct, M. Fishman a occupé des postes de direction chez Microsoft, où il a dirigé le portefeuille de produits Cloud App Security, Microsoft Defender for Cloud Apps, et lancé le programme mondial MSSP et partenaire de sécurité pour Azure Security. Avant de rejoindre Microsoft, il était responsable de la gestion des produits de sécurité du Cloud chez Check Point, où il dirigeait le portefeuille de produits Cloud Guard. Il a également lancé et dirigé les produits Enterprise Security de SanDisk, protégeant et gérant le stockage amovible.

En tant que nouveau vice-président de la R&D, M. Arkin est responsable de la mise sur le marché de la vision des produits et des plateformes de Deep Instinct. M. Arkin a plus de 20 ans d’expérience de direction dans le domaine de la cybersécurité. Il a la réputation de mettre sur le marché des technologies de pointe, dont plusieurs ont été les premières du secteur.

Avant de rejoindre Deep Instinct, M. Arkin a occupé des postes dans le monde universitaire, le conseil et la direction. Plus récemment, il a passé plus de trois ans chez Forcepoint, où il était vice-président et directeur général de l’unité commerciale de protection des utilisateurs et des données. Avant Forcepoint, il était vice-président de la sécurité chez Mellanox Technologies et a occupé divers rôles au sein de McAfee (Intel Security), tels que celui de vice-président de l’architecte en chef mondial et de vice-président et directeur technique de l’unité commerciale de gestion de la sécurité. Il a également été le fondateur et le directeur technique d’Insightix, que McAfee a racheté en 2012.

Deep Instinct a connu une expansion rapide au cours de l’année écoulée et continue d’embaucher les talents nécessaires pour répondre à la demande croissante de solutions de sécurité axées sur l’apprentissage profond dans le monde entier.