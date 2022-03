Decathlon choisit Trend Micro pour sécuriser son infrastructure Cloud

mars 2022 par Marc Jacob

La sécurité et la productivité sont capitales pour Decathlon Technology qui a décidé de collaborer avec Trend Micro, un leader mondial de la cybersécurité, afin de disposer des meilleures solutions existantes en matière de sécurité dans le cloud. En effet, la confidentialité et la protection des données sont deux éléments prioritaires de la stratégie de digitalisation du Groupe, dont le déploiement est confié aux équipes de la branche Decathlon Technology.

2018-2021, UNE RELATION DE CONFIANCE AUTOUR DU FULL CLOUD

Dès 2015, Decathlon Technology a commencé à créer des plateformes cloud dans le but d’offrir une scalabilité importante à ses utilisateurs finaux, notamment pour leurs plateformes de pré-production. En 2018, l’entreprise a ensuite lancé son ‘Programme Full Cloud’, consistant à migrer l’ensemble de ses infrastructures sur des cloud publics ; programme qui s’est achevé en 2021 avec la fermeture du dernier data center.

Souhaitant travailler avec un partenaire ayant des liens forts avec les cloud providers et à même de lui proposer des solutions flexibles et sur-mesure parfaitement adaptées aux besoins des équipes, Decathlon Technology a alors fait le choix de Trend Micro pour l’accompagner dans sa stratégie cloud.

Trend Micro s’est ainsi imposé comme LE partenaire idéal aux yeux des équipes de Decathlon Technology, en proposant une solution SaaS permettant de libérer les équipes d’une certaine charge d’exploitation et de se concentrer sur les actions de sécurité à forte valeur ajoutée pour Decathlon.

« La collaboration entre les équipes Decathlon Technology et Trend Micro a été initiée en 2018, mais c’est en 2021 que nous avons entamé un travail plus large sur le périmètre cloud, avec des enjeux à la fois technologiques et réglementaires. Aujourd’hui, nous cherchons à automatiser et simplifier nos architectures en limitant nos sources de données et la plateforme Vision One de Trend Micro adresse pleinement ces besoins », explique Matthieu Vanoost, Security Manager chez Decathlon Technology.

2022, AUTOMATISER LE NIVEAU DE SÉCURITÉ

Depuis le début de l’année, les deux entreprises sont entrées dans une nouvelle phase de leur collaboration, notamment, avec le démarrage d’un projet visant à améliorer la capacité de détection et de réponse à incidents en automatisant la remédiation via la technologie XDR de la plateforme Trend Micro Vision One. Une étape qui passe par une phase de modernisation du SOC et la couverture d’un périmètre élargi en matière de sécurité.

« Nous avons un important challenge en matière de déploiement. Au total, nous avons environ 100 000 assets à protéger, soit un parc très hétérogène composé de serveurs cloud, de terminaux dans les magasins et les bureaux, et un objectif d’impact minimal sur les utilisateurs. Le moindre impact pourrait en effet avoir des répercussions visibles ; or le moindre événement négatif pourrait rapidement ternir notre image », conclut Matthieu Vanoost.

« Lorsque nous avons commencé à accompagner Decathlon Technology, nous avons très vite perçu la maturité et la haute technicité des équipes, totalement investies dans la transformation numérique de l’entreprise et soucieuses de maitriser chaque solution et outil. C’est sans nul doute ce qui explique la grande avance de l’entreprise en matière de cloud et de sécurité et l’aisance avec laquelle chaque nouvelle étape de déploiement de nouvelles solutions est un succès ! » témoigne Ismahen Weber, Large Accounts Sales Manager chez Trend Micro.