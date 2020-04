De nouvelles dates pour la 10ème édition de Mobility for Business 3 et 4 novembre 2020

avril 2020 par Marc Jacob

La prochaine édition de Mobility for Business se tiendra les 3 et 4 novembre 2020 dans le Hall 3.1 de la Porte de Versailles.

En raison du report de nombreux salons IT initialement prévus en mars et en avril qui se sont positionnés désormais en septembre à des dates parfois identiques à celles de Mobility for Business et donc parfois, directement concurrents ; nous estimons nécessaire de décaler le plus important salon français dédié aux solutions et applications mobiles pour les équipes distantes.

Il se tiendra donc les 3 et 4 novembre prochains, en parallèle de la 11ème édition des salon IBS et Smartgrid-Smartcity, avec un interpassage entre les deux salons permettant un accès aux 10 000 décideurs attendus.

Gwen Rabier, Directeur de Mobility for Business, tient particulièrement à remercier l’ensemble de l’écosystème et plus particulièrement les exposants qui soutiennent cette démarche dans l’optique de faire de cette 10ème édition un lieu de business et de networking pour tous les décideurs.

"Notre salon a toujours été une véritable plateforme de lancement pour de nombreuses nouveautés IT, et nous souhaitons, encore plus cette année, donner l’opportunité à nos exposants et nos visiteurs de renouer avec des projets concrets."

Mobility for Business

Le salon des solutions et applications mobiles pour les équipes distantes

www.mobility-for-business.com

3 & 4 NOVEMBRE 2020

Porte de Versailles - Paris