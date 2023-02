David Thomas rejoint Telehouse France au poste de Directeur Commercial et Marketing

février 2023 par Marc Jacob

Diplômé d’école de commerce, David Thomas devra définir et piloter la nouvelle stratégie commerciale et marketing de Telehouse France pour accélérer sa croissance et développer la présence du groupe en régions. Dans ce contexte, il pourra s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise pendant plus de vingt ans dans le secteur des technologies où il a occupé de nombreux postes de management dans des structures de premier plan à l’image de Prosodie, zSlide, Interoute, Etix Everyhere, Econocom, TRSb et dernièrement Groupe Factoria où il était Directeur adjoint de sa branche informatique. Membre du comité de Direction, il est rattaché à La Direction générale et pilote une équipe de 7 collaborateurs.