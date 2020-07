Dathena lève 12 millions de dollars

juillet 2020 par Marc Jacob

L’entreprise de deep-tech Dathena, fondée par Christopher Muffat à Singapour, spécialiste dans les solutions de protection et sécurisation des données par l’intelligence artificielle, a conclu une levée de fonds de série A de 12 millions de dollars auprès de Jungle Venture, avec la participation de Caphorn et d’Entreprise SG. Déjà présents au capital, Cerracap Ventures et MS&AD Ventures ont également pris part à cette levée de fonds.

Cette opération va permettre de poursuivre l’expansion internationale de Dathena, qui vient d’inaugurer son siège américain à New York. Plus de 200 000 utilisateurs et de nombreuses entreprises clientes à l’international font déjà confiance à Dathena et sa solution intégralement gérée par une intelligence artificielle pour identifier, classifier et protéger les informations sensibles afin de garantir leur conformité règlementaire.

Ces nouveaux financements viendront soutenir les efforts de R&D de la société et permettront de recruter une équipe new-yorkaise aux fonctions de ventes, de marketing et de support utilisateurs, afin de soutenir la base de clients croissante en Amérique du nord. Dathena prévoit également d’étendre son partenariat de vente conjointe avec Microsoft aux États-Unis.

« Plus que jamais, dans un monde où les données sont un enjeu stratégique, la capacité à identifier les informations sensibles pour pouvoir mieux les protéger est vitale pour les entreprises, explique Christophe Aulnette, président de la société. La concrétisation de cette levée de fonds, avec des actionnaires engagés sur trois continents, démontre toute la pertinence et le potentiel des solutions Dathena. »

« Par sa croissance globale, Dathena se positionne en leader technologique capable de capitaliser sur l’évolution rapide du marché de la protection et de la sécurisation des données, évalué à 120 milliards dollars, se félicite Amit Anand, Associé Fondateur à Jungle Venture. C’est un exemple prometteur d’investissement dans des entreprises technologiques globales qui émergent du marché asiatique, et nous sommes heureux à Jungle Venture de soutenir leur croissance rapide. »

« Nous avons suivi durant plus de deux années le développement de Dathena, et nous avons constaté leur capacité à recruter les meilleurs talents, à servir une base croissante de clients exigeants, à clarifier leur proposition commerciale unique et à renforcer leur produit, précise François Santi, Principal à CapHorn Ventures. Nous sommes convaincus qu’ils disposent de tous les atouts pour devenir le leader international du marché vaste et dynamique de la protection et sécurisation des données. »

Dathena est une entreprise de deep-tech qui propose un nouveau paradigme aux solutions de protection et sécurisation des données. Fondée en 2016 par Christopher Mu_ at, avec des bureaux à Singapour, Genève, Paris, et New York, Dathena emploie plus de 100 personnes, incluant les data scientist et experts de niveau mondial dans les domaines du risque des systèmes d’information. Des clients dans les secteurs comme les services financiers, la santé et la défense font confiance à Dathena pour fournir jusqu’à 99 % de précision dans la classification des données, avec une réduction de 80 % des coûts opérationnels de sécurité de l’information.