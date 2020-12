Datacenters plus verts : une incitation fiscale proposée par le Sénat

décembre 2020 par Arnaud de Bermingham, Fondateur et Président du fournisseur cloud Scaleway

Dans le cadre de l’examen du budget 2021, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur LR Jean-François Husson et de la centriste Anne-Catherine Loisier visant à mettre en place « une éco-conditionnalité effective » pour « l’incitation fiscale à l’implantation de datacenters en France ».

Les sénateurs cherchent désormais à renforcer les conditions d’accès au tarif réduit.

Pour l’obtenir, les datacenters devront :

soit comporter « un système de valorisation de la chaleur fatale » produite par les centres

soit atteindre un niveau d’efficacité énergétique donné (le PUE) correspondant au ratio entre l’énergie totale consommée par l’ensemble du centre d’exploitation (avec entre autres, le refroidissement, le traitement d’air, les onduleurs...), et la partie effectivement consommée par les systèmes informatiques que ce centre exploite (serveurs, stockage, réseau)

Le commentaire d’Arnaud de Bermingham, Fondateur et Président du fournisseur cloud Scaleway :

« Nous nous réjouissons du sous-amendement N°II-1484 rectificatif adopté par le Sénat. Le marché bénéficie depuis Septembre 2018 d’un taux réduit de TICFE sans aucune contrepartie, quand bien même la France bénéficie déjà d’une énergie propre et compétitive au regard de ses voisins européens.

Le marché du datacenter est totalement sclérosé depuis deux décennies dans des pratiques d’un autre temps. Les datacenters continuent toujours à gâcher des centaines de Gigawatts heures d’électricité pour climatiser … en plein hiver. D’autres consomment des millions de mètres-cubes d’eau potable pour leur refroidissement. Quand l’innovation écologique est perçue comme un risque financier, les politiques doivent agir par la fiscalité. La France a la chance d’avoir deux entreprises françaises championnes en la matière. L’introduction d’une éco-conditionnalité à cet avantage fiscal, traitant les aspects de performance énergétique (PUE) et d’usage de l’eau (WUE), est à nos yeux essentielle et permettra de remettre au cœur de ce marché les éco-innovations nécessaires pour être plus vertueux en y étant incité financièrement. »